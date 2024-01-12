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Published Сегодня, 04:01

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

Ограничение будет действовать до 23 января

Дорогу на улице Плахотного закрыли после коммунальной аварии в Новосибирске

12 января 2024, 04:01
Фото: 1MI
Ограничение будет действовать до 23 января
В результате крупной аварии коммунальные службы вынуждены были закрыть дорогу на улице Плахотного в Новосибирске.

Эта теплотрасса нуждалась в ремонте, и ограничения на этом участке будут продолжаться до 23 января. Жителей города просят быть внимательными и следовать правилам дорожного движения.

Напомним, что авария произошла ночью 11 января, когда труба на улице Плахотного лопнула. Эта труба была установлена еще в 1974 году.

Работы по исправлению проблемы были завершены 11 января вечером, однако не все дома снова получили теплоснабжение. Жители Кировского и Ленинского районов до сих пор жалуются на отсутствие тепла. СГК обещает вернуть тепло до 18:00 12 января.

Известно, что отопления нет на следующих улицах: 9 Гвардейской Дивизии, Связистов, в микрорайоне Горский, на Космической, Ватутина и в микрорайоне Башня, в жилом массиве Затулинский, на улицах Палласа, Бурденко, Мира, Комсомольская и Саввы Кожевникова.

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