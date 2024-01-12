Дорогу на улице Плахотного закрыли после коммунальной аварии в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Эта теплотрасса нуждалась в ремонте, и ограничения на этом участке будут продолжаться до 23 января. Жителей города просят быть внимательными и следовать правилам дорожного движения.
Напомним, что авария произошла ночью 11 января, когда труба на улице Плахотного лопнула. Эта труба была установлена еще в 1974 году.
Работы по исправлению проблемы были завершены 11 января вечером, однако не все дома снова получили теплоснабжение. Жители Кировского и Ленинского районов до сих пор жалуются на отсутствие тепла. СГК обещает вернуть тепло до 18:00 12 января.
Известно, что отопления нет на следующих улицах: 9 Гвардейской Дивизии, Связистов, в микрорайоне Горский, на Космической, Ватутина и в микрорайоне Башня, в жилом массиве Затулинский, на улицах Палласа, Бурденко, Мира, Комсомольская и Саввы Кожевникова.