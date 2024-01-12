Эксперт рассказал о роли мигрантов на российском рынке труда

Прежде всего, нам нужно определиться, чего мы хотим. Хотим ли мы, чтобы они работали на нас, или мы хотим, чтобы их не было? Население относится к мигрантам так: они нужны, но лучше, чтобы они были незаметными. Это представление о виртуальных мигрантах, которые работают ночью и невидимы днем.