Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 08:33
МВД начали работу над инициативой еще до пандемии, в начале 2020 года. Законопроект был готов к 2021 году и прошел публичные слушания. Он предусматривает введение «Соглашения о лояльности». Планировалось, что закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Сейчас он прошел все необходимые согласования и готов к представлению правительству и Думе, пишет Pravda.Ru.
«Соглашение о лояльности» будет требоваться от тех мигрантов, которые планируют задержаться в стране на долгий срок.
Что нужно изменить в существующем законодательстве о мигрантах, чтобы избежать конфликтов на рынке труда и необходимых адаптационных проблем? Есть два основных подхода…
Однако главное — это контроль за мигрантами. Нужно, чтобы каждый был легко узнаваем по внешности и носил соответствующую идентификацию. В этом направлении работают правоохранительные органы. Сейчас мы сталкиваемся с серьезными вызовами, так как приезжают люди с другими традициями и культурой поведения, что может раздражать местное население. Поэтому мигрантов необходимо адаптировать.
Важно сохранить российский рынок труда, который в значительной степени зависит от мигрантов. Например, сейчас в Москве идет сильный снегопад, и без помощи рабочих из Средней Азии мы бы не справились.
Сейчас сфера ЖКХ является наиболее прозрачной и имеет минимальное количество нелегальных работников. Здесь нет эксплуатации, иначе гастарбайтеры ушли бы в другие отрасли экономики. В Москве они зарабатывают в среднем 50 тысяч.
Прежде всего, нам нужно определиться, чего мы хотим. Хотим ли мы, чтобы они работали на нас, или мы хотим, чтобы их не было? Население относится к мигрантам так: они нужны, но лучше, чтобы они были незаметными. Это представление о виртуальных мигрантах, которые работают ночью и невидимы днем.
Давайте вспомним советский опыт, когда люди приезжали в Москву и понимали, что они находятся в столице Советского Союза. Они соответствующим образом вели себя. Может быть, нам также стоит поработать в этом направлении, чтобы мигранты осознавали, где они находятся, и проявляли уважение к нормам и обычаям великой страны?
Но даже в советское время были мигранты, которые приезжали в большие города. Их поведение порой вызывало смех или удивление. Они привыкали к новым условиям со временем, и их дети уже были другими. Таким образом, основное направление миграционной политики — адаптация и интеграция тех, кто готов связать свое будущее с Россией. Нам нужна и палка, но и морковка вместе.