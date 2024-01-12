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Published Сегодня, 06:23

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Updated Сегодня, 06:25

День не будет морозным

Экстремальные морозы на Крещение 19 января 2024 не ожидаются в Новосибирске

12 января 2024, 06:23
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
День не будет морозным
В Новосибирске на Крещение 19 января экстремальные морозы не ожидаются, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

Крещение пройдет при комфортной температуре, без сильных морозов. Но и надеяться на оттепель не следует. По традиции, верующие окунутся в купели после вечерней службы в ночь с 18 на 19 января. Доступ к купелям будет открыт весь день 19 января.

Согласно информации от сервиса «Яндекс.Погода», в ночь на 19 января температура в городе опустится до -16…-17. Из-за ветра мороз будет ощущаться еще сильнее, на -22. Днем 19 января ожидается небольшой снег и потепление до -10…-11.

Погодный сервис «Гисметео» прогнозирует более холодную погоду в ночь на 19 января. Температура может опуститься до -21. Днем также ожидается небольшой снег и потепление до -11.

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