Экстремальные морозы на Крещение 19 января 2024 не ожидаются в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Крещение пройдет при комфортной температуре, без сильных морозов. Но и надеяться на оттепель не следует. По традиции, верующие окунутся в купели после вечерней службы в ночь с 18 на 19 января. Доступ к купелям будет открыт весь день 19 января.
Согласно информации от сервиса «Яндекс.Погода», в ночь на 19 января температура в городе опустится до -16…-17. Из-за ветра мороз будет ощущаться еще сильнее, на -22. Днем 19 января ожидается небольшой снег и потепление до -10…-11.
Погодный сервис «Гисметео» прогнозирует более холодную погоду в ночь на 19 января. Температура может опуститься до -21. Днем также ожидается небольшой снег и потепление до -11.