Физик из Новосибирска отказался сотрудничать с телеведущей Региной Тодоренко

Сибиряк принял участие в музыкальном телешоу «Конфетка» на ТНТ. В этой программе звезды исполняют песни, которые стали популярными в интернете. Один из участников программы — молодой научный сотрудник Виталий из Академгородка. Его видеоклип набрал 7,5 млн просмотров.