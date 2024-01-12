Физик из Новосибирска отказался сотрудничать с телеведущей Региной Тодоренко

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
Modified Сегодня, 01:31
Updated Сегодня, 01:31
Сибиряк принял участие в музыкальном телешоу «Конфетка» на ТНТ. В этой программе звезды исполняют песни, которые стали популярными в интернете. Один из участников программы — молодой научный сотрудник Виталий из Академгородка. Его видеоклип набрал 7,5 млн просмотров.
Регина Тодоренко, известная телеведущая, является одним из членов жюри. Она заметила, что в прошлом уже предлагала физику сотрудничество.
«Я клянусь, несколько лет назад, когда я проводила программу „Пятница с Региной“, мы приглашали вас выступить как артиста. И вы или ваш менеджер… отказались!» — отметила Тодоренко.
Второй сезон проекта стартует 13 января на телеканале.