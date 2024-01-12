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Published Сегодня, 01:29

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Updated Сегодня, 01:31

Физик споет песню

Физик из Новосибирска отказался сотрудничать с телеведущей Региной Тодоренко

12 января 2024, 01:29
Фото: ТНТ
Физик споет песню
Новосибирский физик отказался сотрудничать с телеведущей Региной Тодоренко, несмотря на предложение о выступлении в её шоу «Пятница с Региной».

Сибиряк принял участие в музыкальном телешоу «Конфетка» на ТНТ. В этой программе звезды исполняют песни, которые стали популярными в интернете. Один из участников программы — молодой научный сотрудник Виталий из Академгородка. Его видеоклип набрал 7,5 млн просмотров.

Регина Тодоренко, известная телеведущая, является одним из членов жюри. Она заметила, что в прошлом уже предлагала физику сотрудничество.

«Я клянусь, несколько лет назад, когда я проводила программу „Пятница с Региной“, мы приглашали вас выступить как артиста. И вы или ваш менеджер… отказались!» — отметила Тодоренко.

Второй сезон проекта стартует 13 января на телеканале.

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