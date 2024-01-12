Пособия на детей 2024: сравним размеры в Новосибирской области и соседних регионах

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С 1 января прошлого года на детей выплачивается единое пособие, размер которого может быть 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Пособие назначается, если доход в семье ниже прожиточного минимума на одного человека. Доход рассчитывается за 12 месяцев до назначения пособия.
Например, в семье из трех человек — мама, папа и 5-летний ребенок доход за 12 месяцев 2023 года составил 550 000 рублей, или в среднем 45 833 рублей в месяц. Для того чтобы определить, положено ли пособие, нужно доход за 12 месяцев разделить на количество месяцев и на количество человек в семье.
В данном примере нужно сделать вычисления 550 000 / 12 / 3 = 15 277 рублей. В Новосибирске прожиточный минимум с 1 января 2024 года составляет 15 317 рублей, это значит, семье из примера выше положено единое пособие на ребенка.
Сначала пособие назначат в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка. В Новосибирской области прожиточный минимум на ребенка составляет 15871 рубль, поэтому пособие в размере 50% составит — 7935,5 рублей.
В примере выше размер назначенного пособия ограничится 50% — 7935,5 рублей, так как с этой суммой среднедушевой доход в семье будет выше прожиточного минимума. Если доход за 12 месяцев был менее суммы представленной в примере (550 000 рублей), и с суммой пособия 7935,5 рублей доход на одного человека в семье останется меньше прожиточного минимума, то пособие повысят до 75% — 11903,25 рублей. Если и в этом случае доход на одного человека будет ниже прожиточного минимума, то назначат единое пособие назначат в размере 100% — 15871 рубль.
В таблице ниже представлено сравние размера единого пособия в Новосибирской области и соседних регионах. Новосибирская область оказалась на втором месте после Томской, где размер пособия в 100% варианте составит 15934 рубля.
Также существуют региональные ежемесячные выплаты на детей. Например, ежемесячное пособие на ребенка в Новосибирской области составляет 467,86 рублей. Максимальный размер данного пособия 701,77 рублей назначается отдельным категориям граждан — одиноким матерям, родителям в разводе, детям военнослужащих, проходящих службу по призывы и т. д. Это пособие назначается также, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума.
В Томской области размер данного пособия — от 126 до 391 рубля в месяц, в зависимости от категории получателя пособия. В Алтайском крае сумма данного пособия варьируется от 224,25 рублей до 1 462,5 рублей (больше пособие для многодетных семей, для матерей-одиночек и т. п.). В Кемеровской области для многодетных семей предусмотрена ежемесячная выплата 1200 рублей. В Омской области размер ежемесячного пособия 319,26 рублей, увеличенный размер для отдельных категорий — 991,58 рублей.
Областной семейный капитал в Новосибирской области составит 146 714 рублей. Получить эту сумму могут жительницы Новосибирской области, родившие третьего, начиная с 1 января 2012 года и матери, родившие (усыновившие) четвертого и последующих детей, начиная с 1 января 2012 года.
В Томской области региональный материнский капитал составляет 100 000 рублей. Данная сумма выплачивается семьям, где родился третий или последующий ребенок, и среднедушевой доход семьи ниже двух прожиточных минимумов.
В Кемеровской области эта выплата составит 130 000 рублей, в Омской области 138 266, 57 рублей, в Алтайском крае — 83 850 рублей. Принципы назначения данной выплаты во всех регионах аналогичны — назначают при рождении третьего или последующего ребенка, если при рождении третьего ребенка родители не получали данную выплату. В Новосибирске и области областной семейный капитал самый высоких из всех соседних регионов.
Собрали все о едином детском пособии в 2024 году в один материал.