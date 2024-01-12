Пособия на детей 2024: сравним размеры в Новосибирской области и соседних регионах

В примере выше размер назначенного пособия ограничится 50% — 7935,5 рублей, так как с этой суммой среднедушевой доход в семье будет выше прожиточного минимума. Если доход за 12 месяцев был менее суммы представленной в примере (550 000 рублей), и с суммой пособия 7935,5 рублей доход на одного человека в семье останется меньше прожиточного минимума, то пособие повысят до 75% — 11903,25 рублей. Если и в этом случае доход на одного человека будет ниже прожиточного минимума, то назначат единое пособие назначат в размере 100% — 15871 рубль.