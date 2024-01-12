СФР объявил насколько выросли детские пособия в Новосибирской области в 2024 году

Сумма прожиточного минимума на душу населения, которая используется для назначения пособия с 1 января 2024 года составляет 15317 рублей. Если среднедушевой доход в семье за последние 12 месяцев перед назначением пособия меньше этой суммы — семье положено единое пособие на ребенка.