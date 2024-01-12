СФР объявил насколько выросли детские пособия в Новосибирской области в 2024 году

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Размеры нового прожиточного минимума с 1 января 2024 года в Новосибирской области составили для трудоспособного населения — 16 696 ₽, для детей — 15 871 руб.
Соответственно, размер пособия будет составлять 50, 75 или 100% от суммы прожиточного минимума на ребенка — 7905,5 рублей, 11903,25 рублей или в полном размере 15871 рубль.
Сумма прожиточного минимума на душу населения, которая используется для назначения пособия с 1 января 2024 года составляет 15317 рублей. Если среднедушевой доход в семье за последние 12 месяцев перед назначением пособия меньше этой суммы — семье положено единое пособие на ребенка.
В регионе более 8 тысяч беременных женщин и более 234 тысяч родителей детей получают единое пособие. Для всех, кто уже получает единое пособие, его размер будет пересчитан автоматически.
Кроме того увеличена и ежемесячная выплата из средств маткапитала до суммы прожиточного минимума на ребенка, а именно 15871 рубль. Размер маткапитала вырастет с 1 февраля 2024 года на 7,5%.
Как будут выплачивать детские пособия в 2024 году.