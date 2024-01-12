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Published Сегодня, 05:26

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Updated Сегодня, 05:48

Дети в детском саду.

СФР объявил насколько выросли детские пособия в Новосибирской области в 2024 году

12 января 2024, 05:26
Фото: Midjourney
Дети в детском саду.
Размер федеральных детских пособий привязан к размеру прожиточного минимума. Так как с 1 января в Новосибирской области вырос прожиточный минимум, увеличились суммы выплат по детским пособиям.

Размеры нового прожиточного минимума с 1 января 2024 года в Новосибирской области составили для трудоспособного населения — 16 696 ₽, для детей — 15 871 руб.

Соответственно, размер пособия будет составлять 50, 75 или 100% от суммы прожиточного минимума на ребенка — 7905,5 рублей, 11903,25 рублей или в полном размере 15871 рубль.

Сумма прожиточного минимума на душу населения, которая используется для назначения пособия с 1 января 2024 года составляет 15317 рублей. Если среднедушевой доход в семье за последние 12 месяцев перед назначением пособия меньше этой суммы — семье положено единое пособие на ребенка.

В регионе более 8 тысяч беременных женщин и более 234 тысяч родителей детей получают единое пособие. Для всех, кто уже получает единое пособие, его размер будет пересчитан автоматически.

Кроме того увеличена и ежемесячная выплата из средств маткапитала до суммы прожиточного минимума на ребенка, а именно 15871 рубль. Размер маткапитала вырастет с 1 февраля 2024 года на 7,5%.

График выплаты детских пособий с 1 января 2024: от СФР и областные
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Как будут выплачивать детские пособия в 2024 году.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Ольга Храмушкина#Пособия#Выплаты и пособия
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