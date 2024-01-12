Карантин по бешенству ввели до весны в поселке Заречный Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Ограничительные мероприятия (карантин) введут в поселке Заречный Октябрьского сельсовета. Распоряжение от 11 января подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Карантин по бешенству установят с 12 января по 11 марта. В течение срока на территории личного подсобного хозяйства, запрещается:
В поселке Заречном запрещается:
Контролировать исполнение распоряжения возложили на министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко.