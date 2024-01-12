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Карантин ввели на два месяца

Карантин по бешенству ввели до весны в поселке Заречный Новосибирской области

12 января 2024, 05:23
Фото: 1MI
Карантин ввели на два месяца
В Новосибирской области на территории поселка в Куйбышевском районе ввели карантин из-за обнаруженного бешенства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Ограничительные мероприятия (карантин) введут в поселке Заречный Октябрьского сельсовета. Распоряжение от 11 января подписал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Карантин по бешенству установят с 12 января по 11 марта. В течение срока на территории личного подсобного хозяйства, запрещается:

  • лечение больных восприимчивых животных;
  • посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (технологические) операции по обслуживанию восприимчивых животных;
  • ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных;
  • перемещение и перегруппировка восприимчивых животных;
  • снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

В поселке Заречном запрещается:

  • проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных;
  • вывоз восприимчивых животных;
  • отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

Контролировать исполнение распоряжения возложили на министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Бешенство#Карантин#Эмилия Губарева
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