atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

Серьезная авария произошла в 2024 году

Коммунальные катастрофы Новосибирска: где зимой уже лопались трубы за 5 лет

12 января 2024, 03:04
Фото: МАСС/СГК/соцсети
Серьезная авария произошла в 2024 году

Стало известно, в каких районах Новосибирска рвались трубы: аварии за 5 лет

В Новосибирске последние годы происходят частые коммунальные аварии с прорывом теплотрасс, в результате которых остаются без тепла и воды большое количество домов и социальных объектов.

Ночью 11 января в Новосибирске произошло большое ЧП на магистральном теплопроводе на улице Пархоменко. Более ста домов и 13 социальных объектов остались без тепла на левом берегу. Улицы были затоплены водой. Это первая коммунальная авария в 2024 году. Следователи даже возбудили уголовное дело.

В последние годы каждый отопительный сезон проходит не без проблем с теплотрассами. Старые трубы не выдерживают морозов.

В 2018 году при морозах до –25 в начале ноября произошла серьезная авария на улице Котовского. Гейзер прорвался рядом с домом №40, и жильцы оказались в ловушке. В результате без горячей воды и отопления остались 62 здания, включая жилые дома, детские сады, поликлиники и предприятия. Другие, менее крупные аварии, произошли в ноябре того же года: два десятка домов остались без тепла на левом берегу, а также трубы прорвались в центре города. Проблемы продолжались до февраля.

Что творится в Новосибирске на залитых водой после аварии улицах в мороз
Узнать подробнее

В 2019 году, при морозах ниже –25, 43 жилых дома, школа и детский сад на Северо-Чемском жилмассиве остались без отопления. Авария произошла в ноябре, и коммунальщикам потребовалось много времени, чтобы ее устранить. Жильцы ночевали в других домах, так как температура в их квартирах опустилась до +12.

В 2020 году отопительный сезон прошел без серьезных аварий, вероятно, из-за необычайно теплой погоды. Однако в ноябре больше 70 зданий на правом берегу остались без отопления, включая Новосибирский педагогический университет. В то же время по улице Выборной бежал кипяток.

В 2021 году аварии возобновились. Трубы начали лопаться уже в сентябре в Кировском районе, затем проблемы возникли на участке теплотрассы на Выборной и в Шевченковском жилмассиве. Без отопления остались несколько десятков домов, а улица Лескова превратилась в горячий источник.

Отопление на левом берегу Новосибирска отсутствует вторые морозные сутки
Узнать подробнее

В 2022 году произошло много аварий с серьезными последствиями. В январе труба с горячей водой разорвалась под проезжей частью улицы Чаплыгина, что привело к отключению отопления в 58 домах. В феврале авария затронула 30 пятиэтажек и роддом. Затем осенью произошли еще пять крупных аварий в разных районах города, оставив без отопления сотни жилых домов и больницы, пишет НГС.

В 2023 году спокойный год для Новосибирска, но в Бердске и Линево произошли аварии с отключением воды и отопления в нескольких домах.

А в 2024 году первой стала авария на всем левом берегу. Вот уже вторые сутки тепло вернулось не во все дома, однако работа продолжается.

Коммунальные аварии стали обычным явлением в Новосибирске в последние годы, причиняя неудобства всем жителям города.

Читайте также:
Крупнейшую коммунальную аварию в Новосибирске прокомментировал губернаторВрио мэра сообщил, когда ликвидируют аварию и подключат дома к теплу в НовосибирскеСтало известно, насколько похолодало в отключенных из-за аварии домах в НовосибирскеШкольников отправили на дистант из-за отключения отопления в Новосибирске
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Авария#Тепло#Отопление#Горячая вода#Уголовное дело#МЧС#Теплотрасса#Морозы#Трубы#Ликвидация#Эмилия Губарева#Коммунальная авария#Авария в Новосибирске сегодня: 104 дома остались без отопления в мороз
Подпишитесь
Отопление на левом берегу Новосибирска отсутствует вторые морозные сутки
Сегодня, 02:21
Пособия на детей 2024: сравним размеры в Новосибирской области и соседних регионах
Сегодня, 00:37
Как менялся четвертый мост в Новосибирске: 44 лучших фото строительства
Вчера, 05:20
Буллинг в школе №47: детей мигрантов обвиняют в нападках на юных новосибирцев
Вчера, 10:38
«Дискус» обогнал «Расцветай»: в мэрии Новосибирска озвучили итоги строительства-2023
Вчера, 11:44