Коммунальные катастрофы Новосибирска: где зимой уже лопались трубы за 5 лет

В 2018 году при морозах до –25 в начале ноября произошла серьезная авария на улице Котовского. Гейзер прорвался рядом с домом №40, и жильцы оказались в ловушке. В результате без горячей воды и отопления остались 62 здания, включая жилые дома, детские сады, поликлиники и предприятия. Другие, менее крупные аварии, произошли в ноябре того же года: два десятка домов остались без тепла на левом берегу, а также трубы прорвались в центре города. Проблемы продолжались до февраля.