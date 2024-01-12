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Published Сегодня, 05:45

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Updated Сегодня, 05:49

Мужчина боялся лечить зуб

Новосибирец в страхе выпил бутылку водки и потерял сознание после стоматолога

12 января 2024, 05:45
Фото: АБ «Гвардия»
Мужчина боялся лечить зуб

Новосибирец выпил бутылку водки из-за страха лечить зубы и очнулся в снегу

В стоматологической поликлинике на Сызранской улице в Новосибирске произошел инцидент: пациент, которому только что удалили зуб, вышел на улицу и упал в снег. Интересные подробности сообщили в АБ «Гвардия».

Выяснилось, что 50-летний мужчина испытывает панический страх перед лечением зубов. Однако, из-за невыносимой боли, от которой страдал уже несколько дней, он все же решил обратиться к врачам.

Лечение больного зуба было уже бессмысленным, поэтому врачи предложили его удалить. Чтобы снять стресс от этой неприятной новости, мужчина выпил бутылку водки и направился в поликлинику. Врач, узнав об употреблении спиртного, решил не делать медикаментозную анестезию перед операцией.

Удаление зуба прошло успешно, но, когда пациент вышел на улицу, алкоголь и стресс начали оказывать воздействие — ему стало плохо. Бойцы ГБР вызвали скорую помощь для пострадавшего, который был госпитализирован.

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#Общество#Новосибирск#Врач#Алкоголь#Скорая помощь#Эмилия Губарева#Госпитализация#Стресс
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