Новосибирец в страхе выпил бутылку водки и потерял сознание после стоматолога

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Выяснилось, что 50-летний мужчина испытывает панический страх перед лечением зубов. Однако, из-за невыносимой боли, от которой страдал уже несколько дней, он все же решил обратиться к врачам.
Лечение больного зуба было уже бессмысленным, поэтому врачи предложили его удалить. Чтобы снять стресс от этой неприятной новости, мужчина выпил бутылку водки и направился в поликлинику. Врач, узнав об употреблении спиртного, решил не делать медикаментозную анестезию перед операцией.
Удаление зуба прошло успешно, но, когда пациент вышел на улицу, алкоголь и стресс начали оказывать воздействие — ему стало плохо. Бойцы ГБР вызвали скорую помощь для пострадавшего, который был госпитализирован.