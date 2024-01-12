atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:35

Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Перцовый баллончик помещается в чехол смартфона

Новосибирские студенты соединили смартфон с баллончиком

12 января 2024, 08:35
Фото: НГТУ НЭТИ
Перцовый баллончик помещается в чехол смартфона

Студенты из Новосибирска сделали комбо-защиту со смартфоном и баллончиком

Студенты из Новосибирска придумали необычное средство для самообороны. Его соединили с обычным смартфоном.

Как сообщили в НГТУ НЭТИ, средство самообороны придумали студенты второго курса факультета радиотехники и электроники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Павел Фатьянов и Евгений Запесоцкий. Идея пришла молодым людям во время изучения курса «Основы проектной деятельности».

По мнению авторов разработки, ее преимуществом является компактность. Поместить баллончик с телефоном можно в любую сумочку и напугать грабителя до потери пульса. Емкости хватает на пятьдесят нажатий с распылением слезоточивого газа на один метр.

В будущем студенты планируют оснастить систему поворотным защитным механизмом пульверизатора и улучшить эргономичность чехла. Для этого нужно дополнительное финансирование в размере 50 тысяч рублей.

Новосибирский вуз откроет свой филиал для узбекских программистов
Узнать подробнее
Читайте также:
Студенты СГУВТ из Новосибирска выращивают моль, пожирающую пластик
#Общество#Наука#Новосибирск#Студенты#Безопасность#НГТУ НЭТИ#Александр Ляхов
Подпишитесь
Подольск VS Новосибирск: две коммунальные аварии потрясли Россию. Кто виноват?
Сегодня, 06:51
Коммунальные катастрофы Новосибирска: где зимой уже лопались трубы за 5 лет
Сегодня, 03:04
Пособия на детей 2024: сравним размеры в Новосибирской области и соседних регионах
Сегодня, 00:37
Как менялся четвертый мост в Новосибирске: 44 лучших фото строительства
Вчера, 05:20
Буллинг в школе №47: детей мигрантов обвиняют в нападках на юных новосибирцев
Вчера, 10:38
«Дискус» обогнал «Расцветай»: в мэрии Новосибирска озвучили итоги строительства-2023
Вчера, 11:44