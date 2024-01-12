Новосибирские студенты соединили смартфон с баллончиком

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Как сообщили в НГТУ НЭТИ, средство самообороны придумали студенты второго курса факультета радиотехники и электроники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Павел Фатьянов и Евгений Запесоцкий. Идея пришла молодым людям во время изучения курса «Основы проектной деятельности».
По мнению авторов разработки, ее преимуществом является компактность. Поместить баллончик с телефоном можно в любую сумочку и напугать грабителя до потери пульса. Емкости хватает на пятьдесят нажатий с распылением слезоточивого газа на один метр.
В будущем студенты планируют оснастить систему поворотным защитным механизмом пульверизатора и улучшить эргономичность чехла. Для этого нужно дополнительное финансирование в размере 50 тысяч рублей.