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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:33

Updated Сегодня, 13:33

В квартире организовали притон

Он плохо кончил: в Новосибирске из притона вынесли труп

12 января 2024, 13:31
Фото: VN. ru
В квартире организовали притон

Новосибирцы жалуются на притон и мигрантов в доме на Вокзальной магистрали

Жители Новосибирска жалуются на притон, организованный в одной из квартир дома по Вокзальной магистрали, 8 /2. Как утверждают соседи, в квартире устраивают сексуальные оргии, а недавно вынесли труп.

Как рассказала VN. ru жительница дома Светлана Р., в квартире на первом этаже долгое время существовал сексуальный притон. Клиенты проституток не стеснялись звонить в домофон и в грубой форме требовать от жильцов открыть двери. Позже там стали жить мигранты, из помещения постоянно доносился запах алкоголя и вонь.

Последней каплей стало самоубийство одного из жильцов, снимавших квартиру посуточно. Для выноса трупа пришлось взламывать дверь. Выяснилось, что помещением владеет жительница Сочи Сюзанна.

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«После истории с трупом удалось узнать номер собственницы, но разговора не вышло. Она отрицает все обвинения и не идет на контакт», — сетует Светлана.

Сейчас квартира выставлена на продажу. Сюзанна оценила стоимость квартиры в 7 миллионов рублей. Соседи подали коллективное заявление в полицию, чтобы решить проблему «нехорошей квартиры» окончательно.

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#Происшествия#Новосибирск#Мигранты#Жилье#Гибель#Притон#Александр Ляхов#Проституция
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