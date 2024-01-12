Он плохо кончил: в Новосибирске из притона вынесли труп

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Как рассказала VN. ru жительница дома Светлана Р., в квартире на первом этаже долгое время существовал сексуальный притон. Клиенты проституток не стеснялись звонить в домофон и в грубой форме требовать от жильцов открыть двери. Позже там стали жить мигранты, из помещения постоянно доносился запах алкоголя и вонь.
Последней каплей стало самоубийство одного из жильцов, снимавших квартиру посуточно. Для выноса трупа пришлось взламывать дверь. Выяснилось, что помещением владеет жительница Сочи Сюзанна.
«После истории с трупом удалось узнать номер собственницы, но разговора не вышло. Она отрицает все обвинения и не идет на контакт», — сетует Светлана.
Сейчас квартира выставлена на продажу. Сюзанна оценила стоимость квартиры в 7 миллионов рублей. Соседи подали коллективное заявление в полицию, чтобы решить проблему «нехорошей квартиры» окончательно.