Он плохо кончил: в Новосибирске из притона вынесли труп

Как рассказала VN. ru жительница дома Светлана Р., в квартире на первом этаже долгое время существовал сексуальный притон. Клиенты проституток не стеснялись звонить в домофон и в грубой форме требовать от жильцов открыть двери. Позже там стали жить мигранты, из помещения постоянно доносился запах алкоголя и вонь.