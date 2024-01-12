atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:26

Published Сегодня, 07:26

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Где стоят камеры

Опубликованы адреса камер, фиксирующих непристегнутый ремень в Новосибирске

12 января 2024, 07:26
Фото: 1MI
Где стоят камеры
В Новосибирске опубликована карта с адресами 54 камер, которые контролируют использование ремней безопасности водителями и пассажирами.

В городе установлено 54 камеры, фиксирующих непристегнутый ремень. На карте отмечены места, где размещены эти камеры. Они расположены в разных частях города.

Некоторые из комплексов с камерами находятся возле зданий на улицах Карла Маркса, Бердское шоссе и Немировича-Данченко.

Окончательное решение о выписывании штрафа принимает инспектор, который анализирует снимки. Водителям, нарушившим правило пристегивания ремня безопасности, грозит штраф в 1000 рублей. Однако, если штраф будет оплачен в течение 20 дней после вынесения постановления, предоставляется скидка 50%.

Где находятся камеры, фиксирующие непристегнутый ремень в машине в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Названы места камер в Новосибирске, где штрафуют за непристегнутый ременьВ Новосибирске найдены камеры ГИБДД, штрафующие за непристегнутый ремень
#Транспорт#Новосибирск#Карта#Нарушения#Штраф#Эмилия Губарева#ПДД#Камеры
Подпишитесь
Подольск VS Новосибирск: две коммунальные аварии потрясли Россию. Кто виноват?
Сегодня, 06:51
Коммунальные катастрофы Новосибирска: где зимой уже лопались трубы за 5 лет
Сегодня, 03:04
Пособия на детей 2024: сравним размеры в Новосибирской области и соседних регионах
Сегодня, 00:37
Как менялся четвертый мост в Новосибирске: 44 лучших фото строительства
Вчера, 05:20
Буллинг в школе №47: детей мигрантов обвиняют в нападках на юных новосибирцев
Вчера, 10:38
«Дискус» обогнал «Расцветай»: в мэрии Новосибирска озвучили итоги строительства-2023
Вчера, 11:44