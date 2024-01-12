Опубликованы адреса камер, фиксирующих непристегнутый ремень в Новосибирске

Окончательное решение о выписывании штрафа принимает инспектор, который анализирует снимки. Водителям, нарушившим правило пристегивания ремня безопасности, грозит штраф в 1000 рублей. Однако, если штраф будет оплачен в течение 20 дней после вынесения постановления, предоставляется скидка 50%.