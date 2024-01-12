Опубликованы адреса камер, фиксирующих непристегнутый ремень в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
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Updated Сегодня, 07:36
В городе установлено 54 камеры, фиксирующих непристегнутый ремень. На карте отмечены места, где размещены эти камеры. Они расположены в разных частях города.
Некоторые из комплексов с камерами находятся возле зданий на улицах Карла Маркса, Бердское шоссе и Немировича-Данченко.
Окончательное решение о выписывании штрафа принимает инспектор, который анализирует снимки. Водителям, нарушившим правило пристегивания ремня безопасности, грозит штраф в 1000 рублей. Однако, если штраф будет оплачен в течение 20 дней после вынесения постановления, предоставляется скидка 50%.