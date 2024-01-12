Отопление на левом берегу Новосибирска отсутствует вторые морозные сутки

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Published Сегодня, 02:21
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В пятницу, 12 января, на левом берегу Новосибирска продолжает отсутствовать отопление в некоторых домах. Об этом сообщили в СГК. Проблемы с отоплением затронули несколько районов города — Ленинский и Кировский.
«На 7:00 проблемы с качеством теплоснабжения сохраняются в домах:
— Ленинский район: ул. 9 Гвардейской Дивизии, ул. Связистов, микрорайон Горский, Космическая, ул. Ватутина, микрорайон Башня.
— Кировский район: жилмассив Затулинский, ул. Паласса, ул. Бурденко, ул. Мира, ул. Комсомольская, ул. Саввы Кожевникова».
Представители управляющей компании сообщили о работе 69 бригад по запуску систем теплоснабжения. Специалисты проводят регулировку гидравлических режимов, однако это требует определенного времени.
Планируется, что полностью отопление будет восстановлено до 18.00 и жители снова смогут наслаждаться комфортной температурой в своих домах. Напомним, что тепло отключили ночью 11 января из-за большой коммунальной аварии.