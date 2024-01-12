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Published Сегодня, 06:53

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Updated Сегодня, 06:55

Певец рассказал о сьемках шоу в Узбекистане

Певец из Новосибирска Митя Фомин рассказал Павлу Воле о том, как сделал тандыр

12 января 2024, 06:53
Фото: mityafomin.ru
Певец рассказал о сьемках шоу в Узбекистане

Певец из Новосибирска Митя Фомин рассказал о реалити-шоу «Выжить в Самарканде»

Певец из Новосибирска Митя Фомин принял участие в программе Павла Воли. В ней артист рассказал о съемках реалити-шоу «Выжить в Самарканде».

Как сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, опытом съемок в реалити-шоу также поделились комик Сергей Гореликов, певица Юлия Паршута и модель Вики Одинцова. По словам Мити Фомина, задания для участников были довольно сложными.

«Ассорти из всего, что только человек может сделать — физические и эмоциональные головоломки, квесты и квизы. Колоссальный мандраж. Вот, например, этими руками я сделал настоящий тандыр!», — рассказал Митя Фомин.

Напомним, что уроженец Новосибирска стал наставником в музыкальном шоу.

Певец из Новосибирска Митя Фомин стал наставником в музыкальном шоу
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#Культура#Общество#Новосибирск#Артист#Телевидение#Александр Ляхов#Реалити-шоу#Митя Фомин
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