Певец из Новосибирска Митя Фомин рассказал Павлу Воле о том, как сделал тандыр

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Как сообщили в пресс-службе телеканала ТНТ, опытом съемок в реалити-шоу также поделились комик Сергей Гореликов, певица Юлия Паршута и модель Вики Одинцова. По словам Мити Фомина, задания для участников были довольно сложными.
«Ассорти из всего, что только человек может сделать — физические и эмоциональные головоломки, квесты и квизы. Колоссальный мандраж. Вот, например, этими руками я сделал настоящий тандыр!», — рассказал Митя Фомин.
Напомним, что уроженец Новосибирска стал наставником в музыкальном шоу.