Почему у новосибирцев стареет кожа на лице? Ученые выяснили причину

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на издание Daily Mail, на процесс старения кожи влияют возраст и ультрафиолетовые лучи. Однако определенную роль в появлении морщин могут играть определенные бактерии.
Проанализировав ряд исследований с участием более 600 женщин в возрасте от 18 до 70 лет, ученые обратили внимание на состав микрофлоры. По мнению исследователей, большее количество бактерий на лице — в частности, отрядов Staphylococcus, Kocuria, Peptostreptococcus и Lysobacter — способствовало и резкому увеличению морщин. При этом кожа меньше страдала от обезвоживания и не была дряблой.
Ученые также заявили, что им удалось выявить биомаркеры, связанные с морщинами и «гусиными лапками». Сейчас они намерены разработать методы по замедлению процесса старения кожи на основе состава микрофлоры.