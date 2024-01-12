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Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

С возрастом у людей появляются морщины

Почему у новосибирцев стареет кожа на лице? Ученые выяснили причину

12 января 2024, 14:02
Фото: Midjourney
С возрастом у людей появляются морщины

Ученые связали старение кожи лица у новосибирцев с бактериями

С возрастом кожа лица начинает стареть, что приводит к появлению морщин. Ученые выяснили факторы, влияющие на ранее старение кожных покровов.

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на издание Daily Mail, на процесс старения кожи влияют возраст и ультрафиолетовые лучи. Однако определенную роль в появлении морщин могут играть определенные бактерии.

Проанализировав ряд исследований с участием более 600 женщин в возрасте от 18 до 70 лет, ученые обратили внимание на состав микрофлоры. По мнению исследователей, большее количество бактерий на лице — в частности, отрядов Staphylococcus, Kocuria, Peptostreptococcus и Lysobacter — способствовало и резкому увеличению морщин. При этом кожа меньше страдала от обезвоживания и не была дряблой.

Ученые также заявили, что им удалось выявить биомаркеры, связанные с морщинами и «гусиными лапками». Сейчас они намерены разработать методы по замедлению процесса старения кожи на основе состава микрофлоры.

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#Общество#Наука#Новосибирск#Ученые#Здоровье#Александр Ляхов#Исследование#Старение
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