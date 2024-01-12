Почему у новосибирцев стареет кожа на лице? Ученые выяснили причину

Проанализировав ряд исследований с участием более 600 женщин в возрасте от 18 до 70 лет, ученые обратили внимание на состав микрофлоры. По мнению исследователей, большее количество бактерий на лице — в частности, отрядов Staphylococcus, Kocuria, Peptostreptococcus и Lysobacter — способствовало и резкому увеличению морщин. При этом кожа меньше страдала от обезвоживания и не была дряблой.