Признанного мошенником академика Асеева не убрали из галереи почетных новосибирцев

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
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Updated Сегодня, 06:35
Как сообщает precedent.tv, портрет академика Александра Асеева находится в метро между фотографиями генерального директора АО «Трест „Связьстрой-6“ Владимира Агеева и ветерана труда Владимира Бокова. Сохранилось его фото и в галерее почетных жителей в мэрии. При этом за лишение ученого статуса почетного гражданина почти единогласно проголосовали в Совете депутатов города Новосибирска.
Александр Асеев был признан в мошенничестве с ведомственной недвижимостью и осужден на четыре года условно. Кроме того, он должен уплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Ученый подал апелляцию, но она была отклонена.
Напомним, что власти Новосибирска могут отменить маршрутки до Академгородка в рамках модернизации транспортной сети.