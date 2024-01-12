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Портрет академика Асеева не убрали из метро

Признанного мошенником академика Асеева не убрали из галереи почетных новосибирцев

12 января 2024, 06:08
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Портрет академика Асеева не убрали из метро

Портрет академика Асеева не убрали из галереи почетных граждан Новосибирска

Бывший председатель СО РАН Александр Асеев был лишен звания почетного гражданина Новосибирска 21 декабря 2023 года. Однако его портрет по-прежнему висит в галерее почетных жителей и в метро.

Как сообщает precedent.tv, портрет академика Александра Асеева находится в метро между фотографиями генерального директора АО «Трест „Связьстрой-6“ Владимира Агеева и ветерана труда Владимира Бокова. Сохранилось его фото и в галерее почетных жителей в мэрии. При этом за лишение ученого статуса почетного гражданина почти единогласно проголосовали в Совете депутатов города Новосибирска.

Александр Асеев был признан в мошенничестве с ведомственной недвижимостью и осужден на четыре года условно. Кроме того, он должен уплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей. Ученый подал апелляцию, но она была отклонена.

Напомним, что власти Новосибирска могут отменить маршрутки до Академгородка в рамках модернизации транспортной сети.

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#Общество#Новосибирск#Мошенничество#Мошенник#Ученый#Александр Ляхов
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