Оплата взглядом станет возможна в метро Новосибирска уже в 2025 году

Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на инсайдерскую информацию, запуск сервиса планируется в 2025 году. Помимо областной столицы, проезд по биометрическим данным запустят в Санкт-Петербурге. В нынешнем году биометрия начнет действовать в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Екатеринбурге.