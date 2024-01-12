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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Новосибирцы смогут использовать биометрию в метро

Оплата взглядом станет возможна в метро Новосибирска уже в 2025 году

12 января 2024, 10:26
Фото: 1MI
Новосибирцы смогут использовать биометрию в метро

SHOT: в 2025 году в Новосибирском метрополитене введут биометрию

В Новосибирском метрополитене планируют запустить оплату проезда по биометрии. Пассажиры смогут расплатиться благодаря скану сетчатки глаза.

Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на инсайдерскую информацию, запуск сервиса планируется в 2025 году. Помимо областной столицы, проезд по биометрическим данным запустят в Санкт-Петербурге. В нынешнем году биометрия начнет действовать в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Екатеринбурге.

Шесть дорожных карт по запуску системы биометрической оплаты были утверждены в декабре 2023 года. Программа должна заработать в осенне-зимний период.

Пассажиры смогут воспользоваться упрощенной биометрией, которую можно зарегистрировать в специальном приложении, а также привязать проездной билет и социальную карту. Прежние способы оплаты тоже сохранятся, при этом для первых пользователей возможны скидки.

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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Проект#Новосибирское метро#Александр Ляхов#Оплата проезда
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