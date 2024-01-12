Оплата взглядом станет возможна в метро Новосибирска уже в 2025 году

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на инсайдерскую информацию, запуск сервиса планируется в 2025 году. Помимо областной столицы, проезд по биометрическим данным запустят в Санкт-Петербурге. В нынешнем году биометрия начнет действовать в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Екатеринбурге.
Шесть дорожных карт по запуску системы биометрической оплаты были утверждены в декабре 2023 года. Программа должна заработать в осенне-зимний период.
Пассажиры смогут воспользоваться упрощенной биометрией, которую можно зарегистрировать в специальном приложении, а также привязать проездной билет и социальную карту. Прежние способы оплаты тоже сохранятся, при этом для первых пользователей возможны скидки.