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Собака погибла

Соседи едва не устроили самосуд над убийцей бездомной собаки в Чите

12 января 2024, 04:46
Фото: 1MI
Собака погибла
В начале января в общежитии на улице Труда в Читинском поселке КСК произошло жестокое убийство бездомной собаки.

Злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заманил доверчивое животное в комнату и нанес несколько ножевых ранений.

Соседи, услышав шум, вызвали полицию и спасли пса от дальнейшего насилия, но спасти его уже не удалось. Жильцы общежития были потрясены увиденным и даже хотели устроить самосуд над преступником.

Подозреваемый был задержан, но позднее отпущен после дачи показаний. Организации по защите прав животных внесли петицию о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности, пишет «РТК Забайкалье».

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#Новосибирск#Животные#Собака#Зоозащитники#Эмилия Губарева
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