Соседи едва не устроили самосуд над убийцей бездомной собаки в Чите

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
Злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заманил доверчивое животное в комнату и нанес несколько ножевых ранений.
Соседи, услышав шум, вызвали полицию и спасли пса от дальнейшего насилия, но спасти его уже не удалось. Жильцы общежития были потрясены увиденным и даже хотели устроить самосуд над преступником.
Подозреваемый был задержан, но позднее отпущен после дачи показаний. Организации по защите прав животных внесли петицию о привлечении злоумышленника к уголовной ответственности, пишет «РТК Забайкалье».