Стали известны даты весенних каникул 2024 в школах Новосибирска

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
Modified Сегодня, 01:26
Updated Сегодня, 01:26
Согласно информации от мэрии Новосибирска, весенние каникулы учеников школ должны проходить с 25 по 31 марта. По приказу министерства просвещения РФ, длительность каникул должна составлять не менее недели.
Конкретные даты начала и продолжительности каникул определяются каждой школой согласно рекомендациям министерства.
Точную информацию о сроках следует проверить на официальных сайтах образовательных учреждений.