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Published Сегодня, 01:24

Modified Сегодня, 01:26

Updated Сегодня, 01:26

Школьники пойдут на каникулы весной

Стали известны даты весенних каникул 2024 в школах Новосибирска

12 января 2024, 01:24
Фото: atas.info
Школьники пойдут на каникулы весной
В Новосибирске весенние школьные каникулы запланированы в марте, в соответствии с приказом минпросвещения РФ.

Согласно информации от мэрии Новосибирска, весенние каникулы учеников школ должны проходить с 25 по 31 марта. По приказу министерства просвещения РФ, длительность каникул должна составлять не менее недели.

Конкретные даты начала и продолжительности каникул определяются каждой школой согласно рекомендациям министерства.

Точную информацию о сроках следует проверить на официальных сайтах образовательных учреждений.

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#Общество#Образование#Новосибирск#Школа#Школьники#Мэрия#Каникулы#Эмилия Губарева
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