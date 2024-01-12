В Новосибирске управдом заплатит 30 тысяч рублей за сломанный позвонок ребенка

Инцидент произошел 27 февраля 2023 года. Проходя мимо дома по 1-му Краснодонскому переулку, 4, ребенок упал на лестнице и получил закрытый перелом четвертого грудного позвонка. Выяснилось, что лестница не была должным образом очищена от снега и наледи сотрудниками управляющей компании.