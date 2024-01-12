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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Ребенок поскользнулся и сломал позвонок

В Новосибирске управдом заплатит 30 тысяч рублей за сломанный позвонок ребенка

12 января 2024, 11:21
Фото: 1MI
Ребенок поскользнулся и сломал позвонок

В Новосибирске вынесен приговор управдому за травму несовершеннолетнего

В Новосибирске Калининский районный суд вынес приговор управдому ООО «Комфорт» Людмиле Романовой за травму ребенка. Несовершеннолетний поскользнулся на лестнице и сломал позвонок.

Инцидент произошел 27 февраля 2023 года. Проходя мимо дома по 1-му Краснодонскому переулку, 4, ребенок упал на лестнице и получил закрытый перелом четвертого грудного позвонка. Выяснилось, что лестница не была должным образом очищена от снега и наледи сотрудниками управляющей компании.

«Приговором суда Романова Л.И. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что в Новосибирске сильно ухудшится погода.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Суд#Приговор#Травма#Гололед#Административный штраф#Александр Ляхов
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