В Новосибирске управдом заплатит 30 тысяч рублей за сломанный позвонок ребенка

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Инцидент произошел 27 февраля 2023 года. Проходя мимо дома по 1-му Краснодонскому переулку, 4, ребенок упал на лестнице и получил закрытый перелом четвертого грудного позвонка. Выяснилось, что лестница не была должным образом очищена от снега и наледи сотрудниками управляющей компании.
«Приговором суда Романова Л.И. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, что в Новосибирске сильно ухудшится погода.