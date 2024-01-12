Волонтеры отреставрировали православные святыни из ЛНР в Новосибирске

Согласно проекту «УАЗ на Донбасс», эти ценные реликвии были доставлены в Новосибирск. Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря Луганской епархии, архимандрит Иоанн (Сухин), обратился с просьбой к мастерам Сергею Шилову и Сергею Мажирину о восстановлении трех храмовых образов XIX века: