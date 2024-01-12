Волонтеры отреставрировали православные святыни из ЛНР в Новосибирске

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Published Сегодня, 03:43
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Согласно проекту «УАЗ на Донбасс», эти ценные реликвии были доставлены в Новосибирск. Настоятель Свято-Вознесенского мужского монастыря Луганской епархии, архимандрит Иоанн (Сухин), обратился с просьбой к мастерам Сергею Шилову и Сергею Мажирину о восстановлении трех храмовых образов XIX века:
Успения Божией Матери, Покрова Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца. На иконах имелись трещины, повреждения красочного слоя и следы от насекомых. Об этом сообщает информационный портал «Русская народная линия».
После успешной реставрации иконы были освящены настоятелем прихода в честь Всех Святых Новосибирской епархии Русской православной церкви, протоиереем Константином Работой. В ближайшее время святыни будут отправлены обратно в Луганск.