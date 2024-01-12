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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Ребенок выжил

Врачи в Новосибирске спасли младенца, проглотившего прищепку

12 января 2024, 10:04
Фото: ГБУЗ НСО «Городская детская клиническая больница скорой помощи»/Infopro54
Ребенок выжил
Медики в Новосибирске спасли полугодовалого младенца, который задыхался и синел после того, как проглотил прищепку.

Родители пришли в больницу очень испуганными и объяснили врачам, что их ребенок задыхается и уже начинает менять синеть. Мама сказала, что во время игры у мальчика оказался во рту острый крючок для штор.

Малыш сразу же был отправлен в реанимацию. Врачи провели операцию, чтобы извлечь прищепку. Инородное тело было очень большим и сдавливало дыхательную трубу. Каждая минута была важна.

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Сначала врачи использовали специальные инструменты для попыток удаления прищепки, но безрезультатно. Затем они попробовали специальные щипцы для ушей, которые помогли раздвинуть ткани и освободить прищепку, не нанося дальнейшего вреда пищеводу.

Операция была успешной. Ребенок провел неделю под наблюдением врачей в больнице, а затем его выписали домой. Сейчас он полностью здоров. Родители очень благодарны всем врачам, которые спасли их сына, пишет Infopro54.

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