Врачи в Новосибирске спасли младенца, проглотившего прищепку

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Родители пришли в больницу очень испуганными и объяснили врачам, что их ребенок задыхается и уже начинает менять синеть. Мама сказала, что во время игры у мальчика оказался во рту острый крючок для штор.
Малыш сразу же был отправлен в реанимацию. Врачи провели операцию, чтобы извлечь прищепку. Инородное тело было очень большим и сдавливало дыхательную трубу. Каждая минута была важна.
Сначала врачи использовали специальные инструменты для попыток удаления прищепки, но безрезультатно. Затем они попробовали специальные щипцы для ушей, которые помогли раздвинуть ткани и освободить прищепку, не нанося дальнейшего вреда пищеводу.
Операция была успешной. Ребенок провел неделю под наблюдением врачей в больнице, а затем его выписали домой. Сейчас он полностью здоров. Родители очень благодарны всем врачам, которые спасли их сына, пишет Infopro54.