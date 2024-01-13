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Сергей Майоров потребовал отменить концерт Лолиты

Глава новосибирского Союза отцов призвал запретить концерт Лолиты Милявской

13 января 2024, 11:30
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Сергей Майоров потребовал отменить концерт Лолиты

Новосибирский общественник Майоров потребовал отменить концерт Лолиты

В Новосибирске на 31 марта и 2 апреля планируются концерты Лолиты Милявской. Глава Союза отцов Новосибирской области призвал запретить мероприятия.

По мнению общественника, выступление поп-певицы пагубно отразится на молодежи.

«Во время " голой " вечеринки было продемонстрировано, что она не уважает свой народ, который проливает свою кровь в зоне СВО. К тому же, для Лолиты это является заработком», — заявил Сергей Майоров Om1. ru.

Вместо Лолиты Милявской в Новосибирске должны выступать патриотично настроенные певцы, для которых мораль «не пустой звук».

Напомним, что певец из Новосибирска Шура негативно высказался про сериал " Слово пацана «.

«Не смотрел и не хочу»: певец из Новосибирска Шура раскритиковал «Слово пацана»
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#Культура#Общество#Новосибирск#Скандал#Концерт#Артист#Александр Ляхов#Общественники#Союз отцов#Сергей Майоров
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