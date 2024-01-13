Глава новосибирского Союза отцов призвал запретить концерт Лолиты Милявской

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
По мнению общественника, выступление поп-певицы пагубно отразится на молодежи.
«Во время " голой " вечеринки было продемонстрировано, что она не уважает свой народ, который проливает свою кровь в зоне СВО. К тому же, для Лолиты это является заработком», — заявил Сергей Майоров Om1. ru.
Вместо Лолиты Милявской в Новосибирске должны выступать патриотично настроенные певцы, для которых мораль «не пустой звук».
Напомним, что певец из Новосибирска Шура негативно высказался про сериал " Слово пацана «.