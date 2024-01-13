Как бюджетно отдохнуть в ОАЭ зимой: история туристки из Новосибирска

Излюбленными направлениями для российских туристов стали Тайланд, Мальдивы, Турция, Египет, а также ОАЭ, куда уезжают все блогеры и другие знаменитости, чтобы посмотреть на богатую жизнь. Причем Дубай нынче в фаворитах — слетать туда дешевле, чем отдохнуть в Сочи.

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