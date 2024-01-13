Как бюджетно отдохнуть в ОАЭ зимой: история туристки из Новосибирска

Posted Сегодня, 01:08
Published Сегодня, 01:08
Modified Сегодня, 02:45
Updated Сегодня, 02:45
Жительница Новосибирска Алина К., рассказала Atas.info, как она съездила бюджетно отдохнуть в Эмираты. Алине 25 лет, заграницей она была первый раз (причем одна), поэтому первые впечатления у нее были весьма интересными. Приключения добавляло то, что она не знает английский. Рассказываем подробнее о личном опыте сибирячки.
Молодая девушка решила не заморачиваться с поиском билетов, бронировании гостиницы, страховки и прочих моментов. Она активно ведет соцсети и видела, какие туристические направления сейчас очень востребованные. К слову, полетела она в декабре. Турагент посоветовала ехать в Дубай, так как в Египте уже весьма прохладно и сильные ветра, Тайланд дорого, а Мальдивы для мажоров. Выбор пал на ОАЭ. В какой именно ехать Эмират, сибирячке было не принципиально — всяко лучше холодного Новосибирска. Точкой назначения стала Шарджа — самый строгий эмират, где полностью запрещен алкоголь, но самые дешевые отели.
Путевка до Дубая с проживанием, питанием, трансфером и страховкой обошелся Алине в 56 тысяч рублей (а если постоянно написывать турагентам, то можно найти еще дешевле). Купила она тур за неделю до вылета — на пять ночей. Это самое интересное. Слетать в ОАЭ дешевле, чем в российский Сочи. Если без питания, то билеты на неделю могли обойтись от 45 тысяч рублей, а в Сочи (в летний период) — больше 50 тысяч (без трансфера и питания, однако все зависит от отелей).
Турагент посоветовала брать билеты с питанием в отеле, так как это экономно — на еде в Эмиратах можно разориться, в том числе на фуд-кортах (бургер из «мака» от 1000 рублей и выше). И действительно дельный совет: утром вкусные завтраки, а вечером большие ужины. Если туристы не успевали есть из-за экскурсий, то просто просили ланч бокс и забирали на ресепшене.
Потратиться нужно на экскурсии, которые стоят минимум от 50-100 долларов. Да, туристы покупают дешевые билеты и летят в Дубай, а потом сталкиваются с реальностью и видят заоблачные для нас цены. Все музеи, смотровые площадки и другие развлечения обходятся путешественникам «в копеечку». Можно и бюджетнее — от каждого отеля утром ходит бесплатный трансфер на пляж, который забирает отдыхающих через пару часов и также довозит до места. Или погулять пешком, скачав карту.
Можно взять такси и доехать от Шарджи до Дубая (за 40 минут) и отдать в районе тысячи рублей, там покататься на метро, автобусах, купив специальную карту и увидеть все достопримечательности со стороны. В общем, на выбор каждого. К слову, такси там тоже не такое дорогое, хоть и машины выглядят, как бизнес-класс в России. В каждой машине есть счетчик (до пляжа 15 минут, отдашь примерно 450 рублей или 15 дирхам). Кстати, оплачивать все можно как в долларах (но сдачу вам дадут в дирхам), так и в местной валюте. Совет — лучше поменяйте доллары на дирхам, чтобы «меньше париться» и высчитывать разницу (могут и обмануть).
Как только Алина уехала из Новосибирска, там стукнули страшные 30-градусные морозы (в конце истории они усилились до 40). Самолет задержали примерно на полтора часа, зато полет прошел спокойно. По прилету, нужно было пройти таможню (А мы напоминаем, что неопытная туристка плохо знает английский). Там-то приключения и начались: половину самолета отправили сканировать глаз, других просили отсканировать лицо, в общем, благо была толпа, за которой можно все повторить. После таможни всех встречают представители туристической компании, которые помогут вас сопроводить до трансфера.
«Трансфер развозил туристов по отелю, в это время гид рассказывал интересные факты, в том числе про сим-карту, которую бесплатно выдают в аэропорту. В общем, он мне помог и заселиться в отель, так как персонал на ресепшене говорит только на английском, а с переводчиком было бы муторнее. Мне дали комплимент в виде апартаментов, а не обычного номера с кроватью (просто удача). Номер хороший, в стиле „дорогобогато“, ну и с отелем интересная часть закончена. Кормили нормально, я ела только привычную еду (макароны, картошка, колбасы, сыры, овощи). Вечером делали гарниры разные, курицу. Персонал приветливый, а туристы практически в 90% — русские. Набирали целые горы еды и уносили с собой», — рассказала Atas.info Алина К.
Еще из впечатлений: как только туристы выходят из самолета, они чувствуют «дорогую землю». Именно о таких эмоциях рассказывают новосибирцы, как только прилетают в ОАЭ.
На следующий день к туристам приходят гиды, которые рассказывают об экскурсиях, а также базовые моменты. В основном, путешественникам предлагают съездить до Дубая, увидеть его современную архитектуру, да и в целом познакомить с современной культурой Эмиратов. Также предлагается съездить в столицу ОАЭ — Абу-Даби. Ну и классика: сафари по пустыне, покататься на верблюдах. Отдельно есть музеи и другие развлечения. В экскурсии входит трансфер (автобус с туристами из разных отелей, иногда еда, а также всю дорогу гид рассказывает о стране.
Сибирячка выбрала именно эти три экскурсии. Поэтому рассказываем подробно.
Современный Дубай, нереальная архитектура, достопримечательности — все это Алина увидела, пока просто ехала на трансфере с экскурсоводом. По пути попадались буквально «картинки из Интернета», но только на яву. Автобус останавливается на определенных локациях, где туристы фотографируются и отдыхают. Например, одна из мест фотосессий — знаменитый отель, где снималось шоу «Выжить в Дубае», также Дубай-молл, где давалось два часа свободного времени, Бурдж-Халифа — сверхвысотный небоскреб высотой 828 метров, а также район Дубай-Марина (топ район, где отдыхают российский блогеры), с нереальным видом на залив и небоскребы.
Абу-Даби — самый зеленый и богатый эмират, столица страны. Добираться туда потребовалось больше двух часов, а выезжать около трех — из-за пробок. Там туристы видят всего две локации, и первая — президентский дворец, где в то время побывал президент России Владимир Путин. Там можно увидеть зал заседаний, президентскую библиотеку, место, где хранятся сувениры от разных глав стран и другое. Доступно не так много локаций: красиво, роскошно как внутри, так и снаружи. Вход через досмотр с ограничениями, плюс небольшой дресс-код: одежда, прикрывающая колени. Затем шведский стол в отеле, ну, а потом самое интересное.
Мечеть шейха Зайда — уникальное место с невероятными видами и красотами. Дресс-код очень строгий — закрытая одежда — платье до щиколоток, с закрытыми рукавами, платок, в общем — скромность для женщин. Мужчины должны быть в брюках, лучше в закрытой рубашке. Можно как купить абаю от 40 дирхам, так и взять в аренду у экскурсовода за 15 дирхам. Это место обязательно для посещения — лучше поверьте наслово.
Сафари-тур по пустыне. Приведем слова нашей рассказчицы: «забирал нас мужчина в абайе, ни слова по-русски совсем не знал. Сопровождал он нас на роскошном джипе весь день. Пытался заговорить, но никто из восьми человек в салоне не знал английский язык. Было его даже жалко. В общем поехали мы в пустыню, примерно она в 1,5 часах о Шарджи. Там точка для туристов, а затем выезд в пески. Около 30 джипов поехали „змейкой“. Сафари длилось 20 минут и это самые ужасные минуты в моей жизни. Мне было страшно перевернуться, плохо от качки, да и вообще я не испытала каких-то положительных эмоций. Раем показался песок, когда я вышла из машины».
«Когда сафари закончилось, все туристы начали фотографироваться в песках, ловить удачные ракурсы. Потом мы поехали в другое место, тоже в песках, там какая-то локация для отдыха: еда, бесплатный кальян, рисунок хной, верблюды, выступление танцовщиц и фаер-шоу. Поздно вечером мы поехали по отелям, выезжали из пустыни около часа: пробки. Была пятница, и все жители Эмиратов отдыхали на трассах, жарили что-то, в общем как пикник в России», — поделилась впечатлениями наша читательница.
Если вы не любите палящую жару, то отдых поздней осенью и зимой в Эмиратах — самое удачное время. Температура сохранялась в пределах +20…25…27 градусов, что очень тепло и не сравнится с российским климатом. При желании, можно загореть, погреться на пляже при солнышке и чувствовать себя комфортно в любое время.
Что поразило нашу путешественницу, так это мусор, который валялся в Шардже. Разглядеть в Дубае или Абу-Даби у нее возможности не было, так как постоянный движ и короткие остановки на экскурсиях. Как известно, в городе только около миллиона коренных жителей, все остальные девять — приезжие. В ОАЭ летят на заработки из Пакистана, Египта, Индии и других стран. Живут они не на широкую ногу и получают меньше 100-200 долларов (что хватает прокормить их семью на родине).
«Это я про приезжих к тому говорю, что не все добросовестно относятся к порядку, или с уважением к другой стране, которая дает тебе кров и деньги. Там везде валяется мусор, бумажки, средства гигиены, бутылки и прочее. И за неделю, пока я там была, никто это не убирал. Меня это шокировало: стереотип был разрушен (мол как в такой строгой стране, в строгом эмирате, допускают такое)», — говорит Алина, вспоминая свои будни.
И для общего сведения: большая часть всех работников — мужчины, что может шокировать молодых девушек. Они обслуживают туристов, работают в магазинах, общепите, стройках и других местах. Однако косых взглядов можно встретить редко. Либо с восхищением на европейскую внешность, либо с равнодушием.
«Моя подруга, с которой я и познакомилась на отдыхе, потерялась в городе, что сделать очень легко. Язык она не знает. Ей 50 лет. Так вот, она в отчаянии остановила едущего на велосипеде паренька-иностранца, которому на вид около 25 лет, так он ее проводил до отеля и номер взял. Написывал ей месяц: мол люблю тебя, понравилась ты мне, такая красивая, приезжай ко мне, а в итоге попросил скинуть ему денег, которые он обещал совсем скоро вернуть. Благополучно отправился в черный список», — вспоминает сибирячка.
Страшно ли ехать в ОАЭ женщине? Не страшно. Есть переводчик без интернета, карта, легкодоступность такси (просто обозначить рукой), Wi-Fi в общественных местах (нужна регистрация). Воровства там практически нет, другого криминала тоже. Да, будут знакомства с иностранцами, которые падки на внешность россиянок, но все в ваших обозначенных границах.
На вопрос, можно ли отдохнуть в Дубае бюджетно, ответить весьма сложно. Путевки действительно дешевые, а все остальное зависит от вашего досуга. Вы можете всю неделю загорать на пляже, а можете ездить по экскурсиям или проделывать свой маршрут по интересным локациям — на вкус, цвет и кошелек. Самое приятное, что вы можете там обрести — это знакомства. Заграницей все сближаются, особенно русские туристы, которые могут с легкостью вам помочь и поделиться опытом.
Возвращаться из теплого климата — в холодный, просто мазохизм, но что поделать. Самолет, уже традиционно, задержали на полтора часа. В аэропорту был целый мир разного народа: все лежали, плакали, слушали на всю музыку, кричали и мусорили (где поел, там и оставил). Никакого вау-эффекта туристы не испытывают (новый терминал в новосибирском аэропорту гораздо круче). По прилету в столицу Сибири, все путешественники резко переоделись в куртки, шапки и ботинки. Дело было долгим: таможня (очереди), багаж (не отдавали час), везде холодно (во всем международном аэропорту — ледник): за окном -40 градусов. Страшный страх.
«Добравшись до дома глубокой ночью, я выдохнула и сказала: „ад этого дня кончился“. Однако приятные впечатление об отдыхе были выше всего этого. Еще неделю я была воодушевлена, всем рассказывала, показывала фотографии. Потом отпуск закончился, начались рабочие будни, а там уже тоска и планы на новые путешествия».