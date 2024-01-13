Многодетная мать-одиночка из Новосибирска вырастила тройняшек с ДЦП

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
Как рассказала Екатерина Аронова, в скором времени ее сыновьям — Петру, Андрею и Павлу, исполнится 19 лет. Мальчишки имеют первую группу инвалидности и передвигаются на колясках. В течение последних 9 лет она одинока, несмотря на смерть мужа, она стремится жить полной и осознанной жизнью.
По словам женщины, проблемы начались еще до рождения детей. Сначала врачам не удалось точно определить количество детей, а позже Екатерина оказалась в реанимации. Тройняшки появились на свет преждевременно и весили всего 3,3 килограмма. Диагноз был поставлен только через 10 месяцев, пишет Om1 ru.
Тем не менее, Екатерина старалась заботиться о своих детях. Она призывает всех родителей, которые оказались в аналогичной ситуации, просто жить и не сосредотачиваться на болезни.
«Какие у меня будут дети, если я буду тоже страдать? Я могу даже не демонстрировать, но они же всё равно это будут чувствовать и считывать. Кого я хочу вырастить? Поэтому это, конечно, очень большая работа над собой. Но потом эта работа начинает приносить удовлетворение, потому что видишь результат. Меняется качество жизни, её наполненность, её осмысленность», — заключила Екатерина.