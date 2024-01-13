atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 04:53

Updated Сегодня, 04:53

Детей растила одна мама

Многодетная мать-одиночка из Новосибирска вырастила тройняшек с ДЦП

13 января 2024, 04:51
Фото: 1MI
Детей растила одна мама
Жительница Новосибирска вырастила тройняшек с ДЦП: она рассказала, как ей удалось воспитать трех сыновей, страдающих от детского церебрального паралича.

Как рассказала Екатерина Аронова, в скором времени ее сыновьям — Петру, Андрею и Павлу, исполнится 19 лет. Мальчишки имеют первую группу инвалидности и передвигаются на колясках. В течение последних 9 лет она одинока, несмотря на смерть мужа, она стремится жить полной и осознанной жизнью.

По словам женщины, проблемы начались еще до рождения детей. Сначала врачам не удалось точно определить количество детей, а позже Екатерина оказалась в реанимации. Тройняшки появились на свет преждевременно и весили всего 3,3 килограмма. Диагноз был поставлен только через 10 месяцев, пишет Om1 ru.

Тем не менее, Екатерина старалась заботиться о своих детях. Она призывает всех родителей, которые оказались в аналогичной ситуации, просто жить и не сосредотачиваться на болезни.

«Какие у меня будут дети, если я буду тоже страдать? Я могу даже не демонстрировать, но они же всё равно это будут чувствовать и считывать. Кого я хочу вырастить? Поэтому это, конечно, очень большая работа над собой. Но потом эта работа начинает приносить удовлетворение, потому что видишь результат. Меняется качество жизни, её наполненность, её осмысленность», — заключила Екатерина.
«Это моя дочка»: многодетная мама из Новосибирска удочерила девочку с ВИЧ
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области многодетный отец утонул в семечкахДевочка-инвалид живет в комнате с тараканами под Новосибирском — вмешался Бастрыкин
#Новосибирск#Дети#Родители#Мать#Заболевание#Инвалидность#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Подольск VS Новосибирск: две коммунальные аварии потрясли Россию. Кто виноват?
Вчера, 06:51
Коммунальные катастрофы Новосибирска: где зимой уже лопались трубы за 5 лет
Вчера, 03:04
Пособия на детей 2024: сравним размеры в Новосибирской области и соседних регионах
Вчера, 00:37
Фото и видео. Что творится в Новосибирске на залитых водой после аварии улицах в мороз
11 января, 03:41
Опубликованы адреса камер, фиксирующих непристегнутый ремень в Новосибирске
Вчера, 07:26