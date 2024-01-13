Многодетная мать-одиночка из Новосибирска вырастила тройняшек с ДЦП

Как рассказала Екатерина Аронова, в скором времени ее сыновьям — Петру, Андрею и Павлу, исполнится 19 лет. Мальчишки имеют первую группу инвалидности и передвигаются на колясках. В течение последних 9 лет она одинока, несмотря на смерть мужа, она стремится жить полной и осознанной жизнью.