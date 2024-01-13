Путешественник из Новосибирска создал фильм о восхождении на Эверест

Posted Сегодня, 02:10
Published Сегодня, 02:10
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Страстный путешественник Игорь Ожерельев создал документальный фильм «Эверест- Следующий шаг», который рассказывает о своем восхождении на самую высокую вершину Земли.
Съемки экспедиции проходили с апреля по июнь 2021 года. После года работы над фильмом состоялась первая премьера, но вскоре его показ был приостановлен, и больше он не демонстрировался зрителям.
Наконец, долгожданный релиз фильма состоялся недавно. В нем можно увидеть кадры нескольких экспедиций на Эверест, путь альпинистов, интересные места, которые они посетили, а также размышления автора. Весь процесс создания фильма занял более 1000 часов.
На данный момент работа доступна на YouTube-канале Игоря Ожерельева.