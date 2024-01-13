atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:10

Published Сегодня, 02:10

Modified Сегодня, 02:28

Updated Сегодня, 02:28

Экспедиция проходила пару лет назад

Путешественник из Новосибирска создал фильм о восхождении на Эверест

13 января 2024, 02:10
Фото: 1MI
Экспедиция проходила пару лет назад
Игорь Ожерельев, предприниматель из Новосибирска, снял документальный фильм о своей экспедиции на самую высокую вершину планеты.

Страстный путешественник Игорь Ожерельев создал документальный фильм «Эверест- Следующий шаг», который рассказывает о своем восхождении на самую высокую вершину Земли.

Съемки экспедиции проходили с апреля по июнь 2021 года. После года работы над фильмом состоялась первая премьера, но вскоре его показ был приостановлен, и больше он не демонстрировался зрителям.

Наконец, долгожданный релиз фильма состоялся недавно. В нем можно увидеть кадры нескольких экспедиций на Эверест, путь альпинистов, интересные места, которые они посетили, а также размышления автора. Весь процесс создания фильма занял более 1000 часов.

На данный момент работа доступна на YouTube-канале Игоря Ожерельева.

Впервые на Эвересте ученые обнаружили следы обитания манулов
Узнать подробнее
Читайте также:
Альпинист поднялся на Эверест с флагом Новосибирской областиКак бюджетно отдохнуть в ОАЭ зимой: история туристки из Новосибирска
#Общество#Новосибирск#Путешествие#Эмилия Губарева#Фильм
Подпишитесь
Подольск VS Новосибирск: две коммунальные аварии потрясли Россию. Кто виноват?
Вчера, 06:51
Коммунальные катастрофы Новосибирска: где зимой уже лопались трубы за 5 лет
Вчера, 03:04
Пособия на детей 2024: сравним размеры в Новосибирской области и соседних регионах
Вчера, 00:37
Фото и видео. Что творится в Новосибирске на залитых водой после аварии улицах в мороз
11 января, 03:41
Многодетная мать-одиночка из Новосибирска вырастила тройняшек с ДЦП
Сегодня, 04:51
Опубликованы адреса камер, фиксирующих непристегнутый ремень в Новосибирске
Вчера, 07:26