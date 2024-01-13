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Удалить приложение просит служба безопасности

Служба безопасности Google Play насильно блокирует приложение 2ГИС у новосибирцев

13 января 2024, 02:35
Фото: 1MI
Удалить приложение просит служба безопасности
Служба безопасности Google Play требует у новосибирцев немедленно удалить приложение 2ГИС, о чем сообщают читатели Atas.info.

Нашей читательнице пришло предупреждение от службы безопасности Google Play о возможной опасности при использовании приложения 2ГИС. Причем такие сообщения получают многие пользователи. Их уведомляют о необходимости удалить данное приложение из-за потенциального риска доступа к их личным данным.

Команда разработчиков 2ГИС ранее заявила, что их приложение абсолютно безопасно и предоставляет надежную защиту пользователям. Они объяснили, что уведомления были отправлены автоматически в рамках временных ограничений, применимых ко всем приложениям в магазине Google Play.

Если ранее Google просто предлагал удалить приложение:

Фото: atas.info

То сейчас 2ГИС уже насильно блокируют:

Фото: atas.info
«Мы просим доступ к микрофону и звонкам, чтобы вы могли полноценно пользоваться 2ГИС — давать команды голосовому помощнику и звонить в организации прямо из приложения. Доступ к журналу звонков мы не просим. Про смс — мы не имеем доступа ко всем смс. Система отдаёт нам только наши смс-сообщения, которые мы используем для кодов авторизации», — указано в сообщении 2ГИС.
Удалить «вредоносное приложение» 2ГИС требуют от новосибирцев
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#Новосибирск#Эмилия Губарева#2ГИС#Служба безопасности
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