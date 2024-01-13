Служба безопасности Google Play насильно блокирует приложение 2ГИС у новосибирцев

Команда разработчиков 2ГИС ранее заявила, что их приложение абсолютно безопасно и предоставляет надежную защиту пользователям. Они объяснили, что уведомления были отправлены автоматически в рамках временных ограничений, применимых ко всем приложениям в магазине Google Play.