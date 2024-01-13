Служба безопасности Google Play насильно блокирует приложение 2ГИС у новосибирцев

Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
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Updated Сегодня, 02:44
Нашей читательнице пришло предупреждение от службы безопасности Google Play о возможной опасности при использовании приложения 2ГИС. Причем такие сообщения получают многие пользователи. Их уведомляют о необходимости удалить данное приложение из-за потенциального риска доступа к их личным данным.
Команда разработчиков 2ГИС ранее заявила, что их приложение абсолютно безопасно и предоставляет надежную защиту пользователям. Они объяснили, что уведомления были отправлены автоматически в рамках временных ограничений, применимых ко всем приложениям в магазине Google Play.
Если ранее Google просто предлагал удалить приложение:
То сейчас 2ГИС уже насильно блокируют:
«Мы просим доступ к микрофону и звонкам, чтобы вы могли полноценно пользоваться 2ГИС — давать команды голосовому помощнику и звонить в организации прямо из приложения. Доступ к журналу звонков мы не просим. Про смс — мы не имеем доступа ко всем смс. Система отдаёт нам только наши смс-сообщения, которые мы используем для кодов авторизации», — указано в сообщении 2ГИС.