Только 32% новосибирцев отметят старый Новый год

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В Новосибирске лишь 32% горожан планируют отметить старый Новый год.
Только треть населения столицы Сибири собирается провести ночь с 13 на 14 января в кругу друзей и близких, чтобы отпраздновать старый новогодний обычай.
В то же время, количество таких людей увеличилось по сравнению с прошлым годом. В 2023 году только четверть новосибирцев занималась подобными ритуалами.
Как выяснилось, чаще всего женщины (35%) и люди старше 45 лет (36%) проявляют интерес к отмечанию старого Нового года. У мужчин этот процент составляет 30%.