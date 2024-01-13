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Published Сегодня, 05:15

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Не все новосибирцы отмечают праздник

Только 32% новосибирцев отметят старый Новый год

13 января 2024, 05:15
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Не все новосибирцы отмечают праздник
Опрос SuperJob показал, что лишь 32% жителей Новосибирска планируют отмечать старый Новый год.

В Новосибирске лишь 32% горожан планируют отметить старый Новый год.

Только треть населения столицы Сибири собирается провести ночь с 13 на 14 января в кругу друзей и близких, чтобы отпраздновать старый новогодний обычай.

В то же время, количество таких людей увеличилось по сравнению с прошлым годом. В 2023 году только четверть новосибирцев занималась подобными ритуалами.

Как выяснилось, чаще всего женщины (35%) и люди старше 45 лет (36%) проявляют интерес к отмечанию старого Нового года. У мужчин этот процент составляет 30%.

Что нельзя делать на Старый Новый год-2024, чтобы не испортить себе жизнь
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#Общество#Новосибирск#Праздник#Новый год#Эмилия Губарева#Опрос#SuperJob
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