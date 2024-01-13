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Published Сегодня, 05:43

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Парень жестоко расправился с девушкой

Убийца Карины Залесовой вышел на свободу из новосибирской колонии

13 января 2024, 05:43
Фото: Соцсети
Парень жестоко расправился с девушкой
Убийца Карины Залесовой Марк Коньков вышел из колонии после отбытия срока. Никто так и не выплатил родителям убитой девочки компенсацию.

По информации источника в правоохранительных органах, он был освобожден 8 декабря с отрицательными характеристиками. В течение пребывания в колонии он получил много взысканий и не проявил попыток исправиться.

Срок условно-досрочного освобождения (УДО) Конькова наступил 10 декабря 2020 года, но из-за нарушений он лишился этого права. В конце 2023 года срок заключения убийцы истек, так как время, проведенное им в СИЗО, было засчитано по приговору суда.

Несмотря на прошедшее время, родители Конькова так и не выплатили родителям погибшей девочки компенсацию. В начале своего заключения убийца находился в воспитательной колонии для несовершеннолетних, а затем был переведен в колонию общего режима.

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Напомним, что в августе 2015 года 16-летняя Карина Залесова была найдена мертвой в доме Марка Конькова. Подростки некоторое время встречались, но по словам подруг погибшей, они почти не виделись перед трагедией. В тот день Коньков уговорил Карину прийти к нему на его день рождения.

По результатам следствия установлено, что в доме он напал на Карину с ножом, нанеся ей множество ножевых ранений в шею и бил ее по лицу. Он также несколько раз ударил статуэткой. Орудие преступления Коньков подготовил заранее.

Это дело вызвало широкую общественную реакцию после того, как суд решил отправить подозреваемого под домашний арест, несмотря на протесты следователей, требующих заключения его под стражу. Впоследствии подростка арестовали, но затем направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Препятствий для привлечения Конькова к уголовной ответственности не было выявлено. Долгое время дело рассматривалось по статье «Убийство», но потом квалификация преступления была изменена на «убийство, совершенное с особой жестокостью», пишет «КП-Новосибирск».

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В ходе судебного разбирательства Коньков не отрицал своей вины, хотя его семья изначально заявляла о попытке самоубийства обеих сторон: якобы Карина хотела покончить с собой, но не смогла, а Коньков не смог завершить свою попытку. Однако эта версия не подтвердилась после проведения экспертиз и анализа телефонных звонков.

Это дело привлекло большое внимание. В разных городах проходили пикеты, на которых требовали объективного расследования и максимального наказания для убийцы. Приговор был вынесен 31 октября 2016 года: ему назначили девять лет колонии. В колонии он получил 99 взысканий.

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