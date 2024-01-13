Убийца Карины Залесовой вышел на свободу из новосибирской колонии

Это дело вызвало широкую общественную реакцию после того, как суд решил отправить подозреваемого под домашний арест, несмотря на протесты следователей, требующих заключения его под стражу. Впоследствии подростка арестовали, но затем направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Препятствий для привлечения Конькова к уголовной ответственности не было выявлено. Долгое время дело рассматривалось по статье «Убийство», но потом квалификация преступления была изменена на «убийство, совершенное с особой жестокостью», пишет «КП-Новосибирск».