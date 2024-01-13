В Новосибирске более 50 человек попали в вытрезвитель в новогодние каникулы

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
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Updated Сегодня, 03:33
Во время новогодних праздников в Новосибирске более 50 горожан оказались в специальном центре, где отходят от алкогольного опьянения. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на городскую мэрию.
За дни новогодних каникул в вытрезвитель попало 54 человека, преимущественно мужчин. Отмечается, что в этот период число доставленных в центр было ниже, чем перед самым Новым годом.
Полиция Новосибирска отправила в специализированный центр временного пребывания для помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, 53 человека, а один человек обратился туда самостоятельно. Среди поступивших всего 3 женщины.
По словам представителей мэрии, перед праздниками в центр попало 72 человека, то есть на 18 больше, чем за время новогодних каникул.