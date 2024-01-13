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Пьяные люди попадают в отрезвитель

В Новосибирске более 50 человек попали в вытрезвитель в новогодние каникулы

13 января 2024, 03:14
Фото: atas.info
Пьяные люди попадают в отрезвитель
Новосибирцы попадали в вытрезвитель в новогодние каникулы. При этом большая часть из них — мужчины.

Во время новогодних праздников в Новосибирске более 50 горожан оказались в специальном центре, где отходят от алкогольного опьянения. Об этом сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на городскую мэрию.

За дни новогодних каникул в вытрезвитель попало 54 человека, преимущественно мужчин. Отмечается, что в этот период число доставленных в центр было ниже, чем перед самым Новым годом.

Полиция Новосибирска отправила в специализированный центр временного пребывания для помощи лицам, находящимся в состоянии опьянения, 53 человека, а один человек обратился туда самостоятельно. Среди поступивших всего 3 женщины.

По словам представителей мэрии, перед праздниками в центр попало 72 человека, то есть на 18 больше, чем за время новогодних каникул.

Более 600 человек попали в новосибирский вытрезвитель с момента открытия
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#Новосибирск#Мэрия#Полиция#Вытрезвитель#Эмилия Губарева#Алкогольное опьянение#Пьяные
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