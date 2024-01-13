Жители Ярославской области мерзнут, пока власти наводят красоту в регионе

«Новые известия» встретились с женщинами в местном магазине, где тоже нет ни тепла, ни электричества. Старики и многодетные семьи тратят огромные деньги, пытаясь отапливать жилье генератором, но такая возможность доступна не каждому. При этом число пострадавших от отсутствия света и тепла намеренно занижают, жалуется местная жительница Ольга. Она напоминает, что решение вопроса с расчисткой просек относится к сфере задач администрации, но последние 10 лет там ничего в этом отношении не предпринимали. «Все разрушено», — сетует Ольга.