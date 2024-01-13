Жители Ярославской области мерзнут, пока власти наводят красоту в регионе

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Без постоянной подачи электричества остались жители села Высокое, Покровское, деревень Березники и Инальцино. В Березниках работает централизованная котельная. В случае поломки котла жители останутся без тепла. В Высоком около 300 жителей, в Березниках — столько же, в Инальцино — более 100 человек. В других деревнях — Покровском, Землево, Долгополово — еще около сотни жителей. Об этом пишут «Новые известия».
В Яковцево Борисоглебского района в отсутствие отопления перестал работать фельдшерский пункт, несмотря на все попытки местного фельдшера спасти ситуацию. 200 человек в деревне оказались без медицинского обслуживания.
Свет и отопление отсутствует в школах Яковцево, Высокого, Березников. Учебный процесс прекратился.
При этом в районном центре — пгт Борисоглебском — все нормально. Свет дают везде, тепло тоже. И вместо того чтобы помогать замерзающим районам, руководство занимается другими вещами. Новый мост в райцентре освещают всю ночь — по распоряжению губернатора Михаила Евраева.
Около семи миллионов бюджетных средств потратили на подсветку и велосипедную дорожку нового моста. А ведь часть средств можно было направить на расчистку просек.
В Титово-2 местные жительницы в слезах умоляют губернатора не оставлять их без помощи.
«Новые известия» встретились с женщинами в местном магазине, где тоже нет ни тепла, ни электричества. Старики и многодетные семьи тратят огромные деньги, пытаясь отапливать жилье генератором, но такая возможность доступна не каждому. При этом число пострадавших от отсутствия света и тепла намеренно занижают, жалуется местная жительница Ольга. Она напоминает, что решение вопроса с расчисткой просек относится к сфере задач администрации, но последние 10 лет там ничего в этом отношении не предпринимали. «Все разрушено», — сетует Ольга.
Электроснабжением района занимается ПАО «Россети Центр», ремонтники которого трудятся по 12 часов в день. Три бригады по три человека вынуждены обслуживать по 50 км непрерывных поломок. Многие, не выдержав, берут больничный. Сотрудники бригад жалуются, что линии выходят из строя по причине ветхости проводов и конструкций.
Журналисты издания убедились, что приблизиться к просекам невозможно: все покрыто снегом. Неизбежно возникает вопрос: на что уходят ежемесячные платежи граждан?
При этом никакого прогноза по завершению ремонта нет, местные жители так и не добились встречи с начальством на протяжении всех трех недель хаоса.