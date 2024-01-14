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Трассу закрыли из-за сильной метели

Движение по трассе «Иртыш» под Новосибирском закрыли из-за метели

14 января 2024, 10:41
Фото: пресс-служба УГИБДД по Новосибирской области
Трассу закрыли из-за сильной метели
Сильный ветер со снегом стал причиной ограничения движения автомобилей по одной из основных региональных магистралей

В Новосибирской области на отрезке федеральной автодороги Р-254 «Иртыш» с 947 по 1454 км ограничено движение пассажирского и грузового автотранспорта предварительно до 22.00 14 января.

«Время ограничений может быть увеличено по причине действия неблагоприятных условий», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ГИБДД.

Госавтоинспекция рекомендует владельцам личного легкового транспорта воздержаться от дальних поездок. Если поездка необходима, то следует быть предельно внимательными и осторожными, добавили в ведомстве.

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