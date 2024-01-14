Движение по трассе «Иртыш» под Новосибирском закрыли из-за метели

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
В Новосибирской области на отрезке федеральной автодороги Р-254 «Иртыш» с 947 по 1454 км ограничено движение пассажирского и грузового автотранспорта предварительно до 22.00 14 января.
«Время ограничений может быть увеличено по причине действия неблагоприятных условий», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ГИБДД.
Госавтоинспекция рекомендует владельцам личного легкового транспорта воздержаться от дальних поездок. Если поездка необходима, то следует быть предельно внимательными и осторожными, добавили в ведомстве.