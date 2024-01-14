atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:06

Updated Сегодня, 05:06

Действующий мэр Анатолий Локоть заявил о намерении покинуть пост в конце декабря 2023 года

Кто может стать новым мэром Новосибирска: мнение политологов

14 января 2024, 05:04
Фото: atas.info
Действующий мэр Анатолий Локоть заявил о намерении покинуть пост в конце декабря 2023 года
Обобщенный портрет главы муниципалитета, которого будут выбирать по новым правилам, нарисовали новосибирские эксперты

Новым мэром Новосибирска, скорее всего, будет назначен мужчина в возрасте 40-55 лет, член «Единой России» или сторонник партии власти, с отсутствием расхождений во взглядах с губернаторов на вектор развития города. В первую очередь, это хозяйственник, ориентированный на решение конкретных городских проблем, считает политолог, директор Агентства системных политических исследований Алексей Голомазов.

Директор АНО ДПО «Институт политики и технологий» Татьяна Косачёва согласна с коллегой — мэр будет «правой рукой» главы региона. И ответственность за решения, относящиеся к ведению муниципалитета, будет, в том числе и на главе региона. По мнению Косачёвой, с очень высокой степень вероятности это будет новосибирец, хорошо известный депутатам горсовета, которым и предстоит голосовать за кандидатуру мэра.

Алексей Голомазов, в свою очередь, допускает, что мэрию может возглавить человек из другого региона, равноудаленный от местных элит.

Что же касается конкретных имен, то эксперты не стали обсуждать возможных кандидатов, отметив, что подобные разговоры, безусловно, ведутся в кулуарах администраций различных уровней, пишет BFM-Новосибирск.

Читайте также:
Локоть высказался о своем участии в следующих выборах мэра НовосибирскаЭто будет марионетка: что депутаты Новосибирска говорят об отмене прямых выборов мэраСуд отклонил иск с требованием референдума о возвращении выборов мэра Новосибирска
#Политика#Новосибирск#Мэрия#Мэр#Выборы
Подпишитесь
Подольск VS Новосибирск: две коммунальные аварии потрясли Россию. Кто виноват?
12 января, 06:51
Коммунальные катастрофы Новосибирска: где зимой уже лопались трубы за 5 лет
12 января, 03:04
Пособия на детей 2024: сравним размеры в Новосибирской области и соседних регионах
12 января, 00:37
Фото и видео. Что творится в Новосибирске на залитых водой после аварии улицах в мороз
11 января, 03:41
Многодетная мать-одиночка из Новосибирска вырастила тройняшек с ДЦП
Вчера, 04:51
Опубликованы адреса камер, фиксирующих непристегнутый ремень в Новосибирске
12 января, 07:26