Кто может стать новым мэром Новосибирска: мнение политологов

Директор АНО ДПО «Институт политики и технологий» Татьяна Косачёва согласна с коллегой — мэр будет «правой рукой» главы региона. И ответственность за решения, относящиеся к ведению муниципалитета, будет, в том числе и на главе региона. По мнению Косачёвой, с очень высокой степень вероятности это будет новосибирец, хорошо известный депутатам горсовета, которым и предстоит голосовать за кандидатуру мэра.