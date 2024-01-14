Кто может стать новым мэром Новосибирска: мнение политологов

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Новым мэром Новосибирска, скорее всего, будет назначен мужчина в возрасте 40-55 лет, член «Единой России» или сторонник партии власти, с отсутствием расхождений во взглядах с губернаторов на вектор развития города. В первую очередь, это хозяйственник, ориентированный на решение конкретных городских проблем, считает политолог, директор Агентства системных политических исследований Алексей Голомазов.
Директор АНО ДПО «Институт политики и технологий» Татьяна Косачёва согласна с коллегой — мэр будет «правой рукой» главы региона. И ответственность за решения, относящиеся к ведению муниципалитета, будет, в том числе и на главе региона. По мнению Косачёвой, с очень высокой степень вероятности это будет новосибирец, хорошо известный депутатам горсовета, которым и предстоит голосовать за кандидатуру мэра.
Алексей Голомазов, в свою очередь, допускает, что мэрию может возглавить человек из другого региона, равноудаленный от местных элит.
Что же касается конкретных имен, то эксперты не стали обсуждать возможных кандидатов, отметив, что подобные разговоры, безусловно, ведутся в кулуарах администраций различных уровней, пишет BFM-Новосибирск.