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О необходимости установки туалетов на конечных остановках разговоры идут много лет

Мобильные туалеты появятся остановках транспорта в Новосибирске

14 января 2024, 02:32
Фото: 1MI
О необходимости установки туалетов на конечных остановках разговоры идут много лет
Муниципалитет объявил электронный аукцион на установку общественных уборных за 14 млн рублей

На сайте госзакупок появилось сообщение о конкурсе на установку 36 мобильных туалетов на конечных остановках городского пассажирского транспорта. Заказчиком выступает МБУ города Новосибирска «Центр организации дорожного движения». Согласно условиям конкурса, победитель должен будет установить туалетные кабины и обеспечить их комплексное обслуживание: заправку реагентом, очистку, влажную уборку и т. д.

Подать заявку можно до 22 января, победителя аукциона объявят на следующий день. Контракт рассчитан до конца 2024 года, начальная стоимость — 14 млн рублей.

Подобный конкурс уже объявляли в феврале и октябре 2023 года, однако тогда он не состоялся.

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#Транспорт#Новосибирск#Аукцион#Туалет#Остановка
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