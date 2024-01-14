Мобильные туалеты появятся остановках транспорта в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:32
Published Сегодня, 02:32
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Updated Сегодня, 02:34
На сайте госзакупок появилось сообщение о конкурсе на установку 36 мобильных туалетов на конечных остановках городского пассажирского транспорта. Заказчиком выступает МБУ города Новосибирска «Центр организации дорожного движения». Согласно условиям конкурса, победитель должен будет установить туалетные кабины и обеспечить их комплексное обслуживание: заправку реагентом, очистку, влажную уборку и т. д.
Подать заявку можно до 22 января, победителя аукциона объявят на следующий день. Контракт рассчитан до конца 2024 года, начальная стоимость — 14 млн рублей.
Подобный конкурс уже объявляли в феврале и октябре 2023 года, однако тогда он не состоялся.