Мобильные туалеты появятся остановках транспорта в Новосибирске

На сайте госзакупок появилось сообщение о конкурсе на установку 36 мобильных туалетов на конечных остановках городского пассажирского транспорта. Заказчиком выступает МБУ города Новосибирска «Центр организации дорожного движения». Согласно условиям конкурса, победитель должен будет установить туалетные кабины и обеспечить их комплексное обслуживание: заправку реагентом, очистку, влажную уборку и т. д.