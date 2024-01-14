После оттепели Новосибирск ждет резкое похолодание

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Сразу на 20 градусов вниз упадет столбик термометра в ночь с воскресенья на понедельник, 15 января. Днем в понедельник дневная температура воздуха, по данным Яндекс.Погоды, будет колебаться в районе 19 градусов ниже нулевой отметки, а воскресный снег с дождем сменится на небольшой сухой снегопад. В последующие два дня ожидается ясная погода без осадков с похожим температурным фоном.
Согласно прогнозу специалистов Gismeteo, в понедельник днем похолодает до -15 градусов, во вторник-среду днем ожидается около 19 градусов мороза, ночью температура воздуха составит около 24 градусов ниже нуля.
В воскресенье, 14 января, столбик термометра в Новосибирске колеблется около нулевой отметки.