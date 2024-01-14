После оттепели Новосибирск ждет резкое похолодание

Сразу на 20 градусов вниз упадет столбик термометра в ночь с воскресенья на понедельник, 15 января. Днем в понедельник дневная температура воздуха, по данным Яндекс.Погоды, будет колебаться в районе 19 градусов ниже нулевой отметки, а воскресный снег с дождем сменится на небольшой сухой снегопад. В последующие два дня ожидается ясная погода без осадков с похожим температурным фоном.