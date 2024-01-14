atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Очередные температурные качели ждут новосибирцев в понедельник

После оттепели Новосибирск ждет резкое похолодание

14 января 2024, 07:10
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Очередные температурные качели ждут новосибирцев в понедельник
Начало рабочей недели встретит новосибирцев морозом до 20 градусов

Сразу на 20 градусов вниз упадет столбик термометра в ночь с воскресенья на понедельник, 15 января. Днем в понедельник дневная температура воздуха, по данным Яндекс.Погоды, будет колебаться в районе 19 градусов ниже нулевой отметки, а воскресный снег с дождем сменится на небольшой сухой снегопад. В последующие два дня ожидается ясная погода без осадков с похожим температурным фоном.

Согласно прогнозу специалистов Gismeteo, в понедельник днем похолодает до -15 градусов, во вторник-среду днем ожидается около 19 градусов мороза, ночью температура воздуха составит около 24 градусов ниже нуля.

В воскресенье, 14 января, столбик термометра в Новосибирске колеблется около нулевой отметки.

Читайте также:
В Новосибирске четвертый день десятки домов остаются без отопленияАд метеозависимых: прогноз магнитных бурь для новосибирцев в январе 2024Экстремальные морозы на Крещение 19 января 2024 не ожидаются в Новосибирске
#Новосибирск#Погода#Прогноз#Мороз#Холод
Подпишитесь
Подольск VS Новосибирск: две коммунальные аварии потрясли Россию. Кто виноват?
12 января, 06:51
Коммунальные катастрофы Новосибирска: где зимой уже лопались трубы за 5 лет
12 января, 03:04
Пособия на детей 2024: сравним размеры в Новосибирской области и соседних регионах
12 января, 00:37
Фото и видео. Что творится в Новосибирске на залитых водой после аварии улицах в мороз
11 января, 03:41
Многодетная мать-одиночка из Новосибирска вырастила тройняшек с ДЦП
Вчера, 04:51
Опубликованы адреса камер, фиксирующих непристегнутый ремень в Новосибирске
12 января, 07:26