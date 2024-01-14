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Катание на «ватрушке» может быть смертельно опасно

Разбившуюся на «ватрушке» девочку спас неизвестный житель Новосибирска

14 января 2024, 10:08
Фото: 1MI
Катание на «ватрушке» может быть смертельно опасно
Серьезно пострадавшей во время катания на снежной горке первокласснице пришел на помощь прохожий. Он передал девочку родителям и не оставил своих координат

Родители первоклассницы из Новосибирска разыскивают молодого мужчину, который, как считают взрослые, спас их дочь-первоклассницу. Девочка вместе с подругой каталась на «ватрушке» с горки и врезалась головой в забор. Как рассказала мать девочки, ребенок кричал, истекая кровью. Но ни дети, ни их родители, которых в этот момент на горке было много, не обратил на инцидент внимания.

На помощь пришел случайный прохожий. Он сумел дозвониться до родителей пострадавшей и держал ее на руках, пока девочку не забрал отец.

С многочисленными ранами головы девочку госпитализировали, но, по словам матери, серьезных проблем со здоровьем удалось избежать.

Родители переживают, что не могут поблагодарить неравнодушного человека. Они пытались разыскать его через посты в соцсетях, но пока безуспешно, сообщает КП-Новосибирск.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#Тюбинг#Ватрушка
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