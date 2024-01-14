Разбившуюся на «ватрушке» девочку спас неизвестный житель Новосибирска

Родители первоклассницы из Новосибирска разыскивают молодого мужчину, который, как считают взрослые, спас их дочь-первоклассницу. Девочка вместе с подругой каталась на «ватрушке» с горки и врезалась головой в забор. Как рассказала мать девочки, ребенок кричал, истекая кровью. Но ни дети, ни их родители, которых в этот момент на горке было много, не обратил на инцидент внимания.