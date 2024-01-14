Разбившуюся на «ватрушке» девочку спас неизвестный житель Новосибирска

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Родители первоклассницы из Новосибирска разыскивают молодого мужчину, который, как считают взрослые, спас их дочь-первоклассницу. Девочка вместе с подругой каталась на «ватрушке» с горки и врезалась головой в забор. Как рассказала мать девочки, ребенок кричал, истекая кровью. Но ни дети, ни их родители, которых в этот момент на горке было много, не обратил на инцидент внимания.
На помощь пришел случайный прохожий. Он сумел дозвониться до родителей пострадавшей и держал ее на руках, пока девочку не забрал отец.
С многочисленными ранами головы девочку госпитализировали, но, по словам матери, серьезных проблем со здоровьем удалось избежать.
Родители переживают, что не могут поблагодарить неравнодушного человека. Они пытались разыскать его через посты в соцсетях, но пока безуспешно, сообщает КП-Новосибирск.