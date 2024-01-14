Старый Новый год отметили концертом в центре Новосибирска

Паблик АСТ-54 приводит слова одного из организаторов: «Мы дарим людям праздник, это наша работа. Поэтому мы стараемся захватывать не только какие-то важные даты, но и другие различные направления, чтобы дать возможность креативным людям раскрыться на сценах города».