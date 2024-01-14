Старый Новый год отметили концертом в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
13 января, в канун наступления Нового года по юлианскому календарю, в Центральном парке Новосибирска прошел праздничный концерт. Мероприятие назвали «Русский Новый год», соответственно тематике были подобраны выступления музыкантов и танцоров, конкурсы.
Паблик АСТ-54 приводит слова одного из организаторов: «Мы дарим людям праздник, это наша работа. Поэтому мы стараемся захватывать не только какие-то важные даты, но и другие различные направления, чтобы дать возможность креативным людям раскрыться на сценах города».
Концерт удалось организовать за счет средств гранта, добавил собеседник интернет-сообщества.