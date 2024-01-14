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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:05

Updated Сегодня, 03:05

Празник организовали на деньги гранта

Старый Новый год отметили концертом в центре Новосибирска

14 января 2024, 03:03
Фото: АСТ-54
Празник организовали на деньги гранта
Представление с веселыми конкурсами для детей и взрослых прошло в Центральном парке

13 января, в канун наступления Нового года по юлианскому календарю, в Центральном парке Новосибирска прошел праздничный концерт. Мероприятие назвали «Русский Новый год», соответственно тематике были подобраны выступления музыкантов и танцоров, конкурсы.

Паблик АСТ-54 приводит слова одного из организаторов: «Мы дарим людям праздник, это наша работа. Поэтому мы стараемся захватывать не только какие-то важные даты, но и другие различные направления, чтобы дать возможность креативным людям раскрыться на сценах города».

Концерт удалось организовать за счет средств гранта, добавил собеседник интернет-сообщества.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Праздник#Старый Новый год
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