Танец со снежной бабой увековечили в песне в Новосибирске

Одной из креативных идей департамента Терешковой была официальная регистрация слогана «Родина снежных баб», под эгидой ведомства в парке «Арена» проходил новогодний фестиваль снежных баб, а апофеозом этого стала установка около ЛДС огромной металлической фигуры из трех шаров разного диаметра, которая символизирует снежную бабу.