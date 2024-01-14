Танец со снежной бабой увековечили в песне в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова опубликовала в своих аккаунтах в соцсетях видеоролик группы «Дорадо бэнд» на песню под названием «Твист со снежной бабой».
В тексте композиции снежную бабу приглашают танцевать, она превращается в «снежную мисс», а в итоге в танце кружатся уже все жители города.
Одной из креативных идей департамента Терешковой была официальная регистрация слогана «Родина снежных баб», под эгидой ведомства в парке «Арена» проходил новогодний фестиваль снежных баб, а апофеозом этого стала установка около ЛДС огромной металлической фигуры из трех шаров разного диаметра, которая символизирует снежную бабу.