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Published Сегодня, 11:53

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Updated Сегодня, 11:55

Танец со снежной бабой увековечили в песне в Новосибирске

Танец со снежной бабой увековечили в песне в Новосибирске

14 января 2024, 11:53
Фото: Дмитрий Тростников / Снежная баба из металла украшает парк «Арена»
Роликом группы «Дорадо бэнд» похвасталась в соцсетях вице-мэр Анна Терешкова

Вице-мэр Новосибирска, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова опубликовала в своих аккаунтах в соцсетях видеоролик группы «Дорадо бэнд» на песню под названием «Твист со снежной бабой».

В тексте композиции снежную бабу приглашают танцевать, она превращается в «снежную мисс», а в итоге в танце кружатся уже все жители города.

Одной из креативных идей департамента Терешковой была официальная регистрация слогана «Родина снежных баб», под эгидой ведомства в парке «Арена» проходил новогодний фестиваль снежных баб, а апофеозом этого стала установка около ЛДС огромной металлической фигуры из трех шаров разного диаметра, которая символизирует снежную бабу.

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#Видео#Новосибирск#Анна Терешкова#Песня#Снежная баба#Дорадо Бэнд
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