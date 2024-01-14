В Новосибирске резко выросла стоимость аренды квартир

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
В течение 2023 года число объявлений о сдаче квартир в аренду в Новосибирске сократилось на 62%, следует из данных агентства недвижимости ЦИАН. Аналитическая служба портала Авито так же зафиксировала тренд на уменьшение предложений съемного жилья — на 29% в декабре 2023 по сравнению с количеством предложений годом ранее. При этом спрос на аренду вырос на 2%, а средняя стоимость аренду жилья выросла с 21 до 26 тысяч рублей в месяц.
По данным Авито, наиболее заметно выросла стоимость аренды однокомнатных квартир, на 7 тысяч рублей (+39%). Вторыми по темпам роста арендной ставки стали квартиры с 4 комнатами и более, они подорожали на четверть, а в абсолютных цифрах на 15 тысяч рублей. Похожи цифры приводят и в ЦИАН.
Дешевле всего жилье снимать в Первомайском районе, средняя стоимость аренды здесь около 20 тысяч рублей, дороже всего — в Заельцовском, Центральном и Железнодорожном районе, тут съемная однокомнатная квартира обойдется дороже 35 тысяч рублей в месяц.
В 2024 году в Новосибирске сохранится повышенный спрос на аренду не только однокомнатных, но и двух/трехкомнатных квартир в спальных районах, пишет издание РБК-Новосибирск со ссылкой на слова эксперта агентства недвижимости «Жилфонд» Анжелы Гордиенко.