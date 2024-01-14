atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

В 2024 году будет востребована аренда квартир в спальных микрорайонах

В Новосибирске резко выросла стоимость аренды квартир

14 января 2024, 05:36
Фото: 1MI
В 2024 году будет востребована аренда квартир в спальных микрорайонах
За минувший год стало заметно меньше предложений на рынке арендного жилья, а ставки серьезно выросли. Больше всего подорожала стоимость аренды однокомнатных квартир

В течение 2023 года число объявлений о сдаче квартир в аренду в Новосибирске сократилось на 62%, следует из данных агентства недвижимости ЦИАН. Аналитическая служба портала Авито так же зафиксировала тренд на уменьшение предложений съемного жилья — на 29% в декабре 2023 по сравнению с количеством предложений годом ранее. При этом спрос на аренду вырос на 2%, а средняя стоимость аренду жилья выросла с 21 до 26 тысяч рублей в месяц.

По данным Авито, наиболее заметно выросла стоимость аренды однокомнатных квартир, на 7 тысяч рублей (+39%). Вторыми по темпам роста арендной ставки стали квартиры с 4 комнатами и более, они подорожали на четверть, а в абсолютных цифрах на 15 тысяч рублей. Похожи цифры приводят и в ЦИАН.

Дешевле всего жилье снимать в Первомайском районе, средняя стоимость аренды здесь около 20 тысяч рублей, дороже всего — в Заельцовском, Центральном и Железнодорожном районе, тут съемная однокомнатная квартира обойдется дороже 35 тысяч рублей в месяц.

В 2024 году в Новосибирске сохранится повышенный спрос на аренду не только однокомнатных, но и двух/трехкомнатных квартир в спальных районах, пишет издание РБК-Новосибирск со ссылкой на слова эксперта агентства недвижимости «Жилфонд» Анжелы Гордиенко.

Читайте также:
В Новосибирске упали цены на водку и колбасуРост цен на яйца продолжился в Новосибирске после Нового годаЖить дружно: новосибирцам могут запретить посуточную аренду без разрешения соседей
#Новосибирск#Цены#Аренда#Недвижимость#Квартиры
Подпишитесь
Подольск VS Новосибирск: две коммунальные аварии потрясли Россию. Кто виноват?
12 января, 06:51
Коммунальные катастрофы Новосибирска: где зимой уже лопались трубы за 5 лет
12 января, 03:04
Пособия на детей 2024: сравним размеры в Новосибирской области и соседних регионах
12 января, 00:37
Фото и видео. Что творится в Новосибирске на залитых водой после аварии улицах в мороз
11 января, 03:41
Многодетная мать-одиночка из Новосибирска вырастила тройняшек с ДЦП
Вчера, 04:51
Опубликованы адреса камер, фиксирующих непристегнутый ремень в Новосибирске
12 января, 07:26