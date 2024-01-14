В Новосибирске резко выросла стоимость аренды квартир

В течение 2023 года число объявлений о сдаче квартир в аренду в Новосибирске сократилось на 62%, следует из данных агентства недвижимости ЦИАН. Аналитическая служба портала Авито так же зафиксировала тренд на уменьшение предложений съемного жилья — на 29% в декабре 2023 по сравнению с количеством предложений годом ранее. При этом спрос на аренду вырос на 2%, а средняя стоимость аренду жилья выросла с 21 до 26 тысяч рублей в месяц.