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Posted Сегодня, 06:14

Published Сегодня, 06:14

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

Машины мешают убирать снег с дорог

В трех районах Новосибирска меняют схемы движения

14 января 2024, 06:14
Фото: 1MI
Машины мешают убирать снег с дорог
Запрещают движение автомобилей и остановки общественного транспорта ради уборки и вывоза снега

В понедельник, 15 января, изменятся схемы движения транспорта в Октябрьском, Кировском и Дзержинском районах Новосибирска.

На участке улицы Обской при движении от дома № 48/1 в сторону дома № 2 на Добролюбова будет организовано одностороннее движение. Пассажирскому транспорту запрещено делать остановки на участках улиц: Трикотажной, Кошурникова и Учительской, а также на улице Королева вблизи дома № 8 в Дзержинском районе и на улице Сибиряков-Гвардейцев вблизи дома № 49а в Кировском районе города.

В мэрии сообщили, что изменения продиктованы необходимостью уборки выпавшего снега.

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#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Снег#Уборка
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