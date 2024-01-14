В трех районах Новосибирска меняют схемы движения

На участке улицы Обской при движении от дома № 48/1 в сторону дома № 2 на Добролюбова будет организовано одностороннее движение. Пассажирскому транспорту запрещено делать остановки на участках улиц: Трикотажной, Кошурникова и Учительской, а также на улице Королева вблизи дома № 8 в Дзержинском районе и на улице Сибиряков-Гвардейцев вблизи дома № 49а в Кировском районе города.