Дома и мэры: тест — при ком из руководителей построены известные здания Новосибирска?

Как только не называли руководителей города Новосибирска: старостой, городским головой, председателями губревкома, горуездисполкома, окрисполкома горсовета. Дольше всего с 1936 по 1991 главу города называли председателем горисполкома. Сейчас (с 1992 года) — мэром. В эпоху большинства из них (за исключением моментально сменявшихся начальников в годы Гражданской войны) строились здания, которые остались в наследство потомкам. Какие-то из них украшают город, какие-то уродуют. Но про каждое из них можно сказать: «Построено при таком-то»… Проверьте себя на знание истории и архитектуры Новосибирска. Пройдите тест.