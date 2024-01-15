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Published Сегодня, 05:31

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Люди: Владимир Городецкий, Анатолий Локоть, Виктор Толоконский. Здания Новосибирска: «Бэтмен», МЕГА, «Флотилия»

Дома и мэры: тест — при ком из руководителей построены известные здания Новосибирска?

15 января 2024, 05:31
Фото: Коллаж Атас.инфо / Использованы фото Павла Мирошникова, с сайтов Совета Федерации РФ, nso.ru и страницы «ВКонтакте» Анатолия Локтя
Люди: Владимир Городецкий, Анатолий Локоть, Виктор Толоконский. Здания Новосибирска: «Бэтмен», МЕГА, «Флотилия»

Дома и мэры: тест — при ком построены знаковые здания Новосибирска?

За недолгую 130-летнюю историю Новосибирска (Ново-Николаевска) городом правил 51 руководитель. При каждом из них (ну, почти) строились дома, которые остались в наследство потомкам. Пройдите тест: ответьте, при каком мэре построены самые знаковые здания Новосибирска?

Как только не называли руководителей города Новосибирска: старостой, городским головой, председателями губревкома, горуездисполкома, окрисполкома горсовета. Дольше всего с 1936 по 1991 главу города называли председателем горисполкома. Сейчас (с 1992 года) — мэром. В эпоху большинства из них (за исключением моментально сменявшихся начальников в годы Гражданской войны) строились здания, которые остались в наследство потомкам. Какие-то из них украшают город, какие-то уродуют. Но про каждое из них можно сказать: «Построено при таком-то»… Проверьте себя на знание истории и архитектуры Новосибирска. Пройдите тест.

Тест
Кто руководил Новосибирском, когда построили эти дома?

Например, «Стоквартирный» дом построили в 1937-м. Председатели гориспокома менялись быстро. В тот год их было два: Головачев Михаил Николаевич и Несмеянов Григорий Алексеевич. И мы сами не знаем, при ком из них было завершено строительство признанного архитектурного шедевра, взявшего гран-при на Международной выставке искусств и техники в Париже. Зато точно знаем, что в «Стоквартирном» доме 111 квартир. И памятник перед ним не председателю горисполкома, а легендарному архитектору Андрею Крячкову.

Идем дальше?..

(Использованы фото Атас.инфо и Павла Мирошникова)

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