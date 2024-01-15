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Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 04:06

Updated Сегодня, 04:06

Новосибирцы остаются без тепла

Губернатор потребовал сделать перерасчет из-за коммунальной аварии в Новосибирске

15 января 2024, 03:51
Фото: Midjourney
Новосибирцы остаются без тепла
Не все жители Новосибирска получили тепло в своих квартирах после аварии на трубопроводе: еще две сотни домов имеют проблемы. Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве 15 января 2024.

Жители Новосибирска четвертые сутки выражают недовольство из-за холода, который царит в их квартирах, а также бездействие управляющих компаний. В результате аварии на трубопроводе в Ленинском районе отопление пропало на всем девом берегу 11 января. Энергетики заявили о восстановлении поврежденной трубы к концу того же дня. Однако, не все жители города получили тепло. В редакцию Atas.info поступают десятки жалоб, что в их квартирах холодно.

Как рассказал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, на сегодняшний день некоторые дома еще имеют проблемы с поступлением тепла (260 заявок еще не обработаны). Врио мэра Олег Клемешов сообщил, что до конца дня бригады обработают максимальное число заявок. Сейчас остаются проблемы с завоздушиванием системы: ее приходится снова запускать в домах. Что касается подачи теплоснабжения в социальные учреждения (+школы, детсады), то там все проблемы устранены, кроме лицея 136.

Губернатор потребовал завершить последствия коммунальной аварии сегодня, 15 января. Также за неделю необходимо завершить расследование всех причин, по которым данное происшествие и произошло.

Андрей Травников поручил сделать перерасчет всем пострадавшим из-за коммунальной аварии жителям Новосибирска. Речь идет как об отоплении, так и о горячей воде. Перерасчет выполнят за период аварии.

В Новосибирске четвертый день десятки домов остаются без отопления
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