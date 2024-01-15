Губернатор потребовал сделать перерасчет из-за коммунальной аварии в Новосибирске

Жители Новосибирска четвертые сутки выражают недовольство из-за холода, который царит в их квартирах, а также бездействие управляющих компаний. В результате аварии на трубопроводе в Ленинском районе отопление пропало на всем девом берегу 11 января. Энергетики заявили о восстановлении поврежденной трубы к концу того же дня. Однако, не все жители города получили тепло. В редакцию Atas.info поступают десятки жалоб, что в их квартирах холодно.