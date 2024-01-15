Губернатор потребовал сделать перерасчет из-за коммунальной аварии в Новосибирске

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Жители Новосибирска четвертые сутки выражают недовольство из-за холода, который царит в их квартирах, а также бездействие управляющих компаний. В результате аварии на трубопроводе в Ленинском районе отопление пропало на всем девом берегу 11 января. Энергетики заявили о восстановлении поврежденной трубы к концу того же дня. Однако, не все жители города получили тепло. В редакцию Atas.info поступают десятки жалоб, что в их квартирах холодно.
Как рассказал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, на сегодняшний день некоторые дома еще имеют проблемы с поступлением тепла (260 заявок еще не обработаны). Врио мэра Олег Клемешов сообщил, что до конца дня бригады обработают максимальное число заявок. Сейчас остаются проблемы с завоздушиванием системы: ее приходится снова запускать в домах. Что касается подачи теплоснабжения в социальные учреждения (+школы, детсады), то там все проблемы устранены, кроме лицея 136.
Губернатор потребовал завершить последствия коммунальной аварии сегодня, 15 января. Также за неделю необходимо завершить расследование всех причин, по которым данное происшествие и произошло.
Андрей Травников поручил сделать перерасчет всем пострадавшим из-за коммунальной аварии жителям Новосибирска. Речь идет как об отоплении, так и о горячей воде. Перерасчет выполнят за период аварии.