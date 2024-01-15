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Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров «Добродомик» закрылось в Новосибирске

Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров «Добродомик» закрылось в Новосибирске

15 января 2024, 08:52
Фото: Midjourney
В Новосибирске закрылось бесплатное кафе для пенсионеров «Добродомик»: в чем причина?

О закрытии бесплатного кафе для стариков «Добродомик» объявило руководство проекта в декабре 2023 года.

Как говорится в посте ВК-группы заведения, они кормили пожилых людей бесплатными обедами в помещении на улице Богдана Хмельницкого, 29.

С 1 января 2024 года команда вынуждена была покинуть это помещение, так как его выкупили. В настоящее время работа кафе приостановлена, но ее возобновят как только найдут подходящее место.

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