Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров «Добродомик» закрылось в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
О закрытии бесплатного кафе для стариков «Добродомик» объявило руководство проекта в декабре 2023 года.
Как говорится в посте ВК-группы заведения, они кормили пожилых людей бесплатными обедами в помещении на улице Богдана Хмельницкого, 29.
С 1 января 2024 года команда вынуждена была покинуть это помещение, так как его выкупили. В настоящее время работа кафе приостановлена, но ее возобновят как только найдут подходящее место.