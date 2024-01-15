Культурно-образовательный центр Молдовы собрал диаспору на праздник

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Посетителям продемонстрировали национальные костюмы и предложили попробовать блюда молдавской национальной кухни, в том числе ее знаменитый безалкогольный извар. Завершением мероприятия стала большая концертная программа от представителей молдавской эстрады, передает kp.ru.
Своими впечатлениями от встречи поделилась гостья Раиса Журжиу. Она сказала, что это был теплый, насыщенный дружеский вечер.
«Мы чувствовали себя как дома, в Молдове», — сказала она.
На мероприятии прошли традиционные колядки и массовые хороводы с ряженой козой. Гостей также развлекал фокусник-иллюзионист.
По словам известной молдавской певицы Аурики Карай, рождественские встречи, организованные Культурно-образовательным центром Молдовы, стали очень большим подарком для молдаван.
«И мне кажется, что со мной согласятся многие, — это первое подобное мероприятие для молдаван в Москве по своей атмосфере, масштабу и организации», — сказала Аурика Карай.
Сами организаторы отметили, что такие вечера помогают сохранить культурную идентичность молдаван. Как сказала председатель общественного совета центра Елена Хорозова, в Москве проживает много их соотечественников, поэтому подобное мероприятие решили сначала провести в российской столице. По ее словам, такие встречи хочется проводить не только для конкретных регионов, а для всех.
«Такие встречи мы будем организовывать в Ярославле, Курске, Туле и других городах России», — обратилась к гостям Елена Хорозова.
Отмечается, что глава общественного совета центра также сотрудничает с большим количеством молдавских общественных организаций в разных регионах России, а также является организатором ежегодного фестиваля молдавской культуры «Хора на Волге», который проводится в Ярославле.
По ее словам, для всесторонней поддержки молдаван планируется запустить работу юридического центра помощи, центра помощи в кризисных ситуациях, центра трудоустройства, центра поддержки молодежных инициатив, а также благотворительные программы.