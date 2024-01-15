Культурно-образовательный центр Молдовы собрал диаспору на праздник

Сами организаторы отметили, что такие вечера помогают сохранить культурную идентичность молдаван. Как сказала председатель общественного совета центра Елена Хорозова, в Москве проживает много их соотечественников, поэтому подобное мероприятие решили сначала провести в российской столице. По ее словам, такие встречи хочется проводить не только для конкретных регионов, а для всех.