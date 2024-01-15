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Posted Сегодня, 02:29

Published Сегодня, 02:29

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Updated Сегодня, 02:31

Забег поможет детям

Лыжный забег в поддержку детей с онкологией проведут в Новосибирске

15 января 2024, 02:29
Фото: 1MI
Забег поможет детям
В феврале в Новосибирске будет организован благотворительный лыжный забег, чтобы помочь детям, страдающим от онкологических заболеваний.

О благотворительном забеге на лыжах сообщила организация «Самое Светлое Самое Родное». Мероприятие состоится 17 февраля 2024 года.

По словам руководителя общественной организации Анны Титовой, в забеге могут принять участие все желающие помочь маленьким пациентам и любители лыжного спорта, пишет Сиб.фм.

Цель мероприятия — объединить людей, чтобы поддержать детей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями, и показать им свою поддержку. Собранные средства будут использованы для помощи и лечения малолетних.

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#Спорт#Новосибирск#Дети#Благотворительность#Мероприятие#Поддержка#Эмилия Губарева
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