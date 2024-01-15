Лыжный забег в поддержку детей с онкологией проведут в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
Modified Сегодня, 02:31
Updated Сегодня, 02:31
О благотворительном забеге на лыжах сообщила организация «Самое Светлое Самое Родное». Мероприятие состоится 17 февраля 2024 года.
По словам руководителя общественной организации Анны Титовой, в забеге могут принять участие все желающие помочь маленьким пациентам и любители лыжного спорта, пишет Сиб.фм.
Цель мероприятия — объединить людей, чтобы поддержать детей, столкнувшихся с онкологическими заболеваниями, и показать им свою поддержку. Собранные средства будут использованы для помощи и лечения малолетних.