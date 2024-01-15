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Самые дорогие бананы в Новоисбирске обнаружились в «Быстрономе»

На «банановый» рынок в Новосибирске могут повлиять протесты в Эквадоре

15 января 2024, 09:16
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Самые дорогие бананы в Новоисбирске обнаружились в «Быстрономе»

Из-за протестов в Эквадоре из Новосибирска могут исчезнуть бананы

Беспорядки, охватившие Эквадор, могут отразиться на цене бананов в магазинах Новосибирска. Страна является главным импортером бананов в Россию

Волнения и вооруженные столкновения в Эквадоре, вспыхнувшие в начале 2024 года, могут внести дополнительные коррективы в поставку бананов в Россию. По словам главы Ассоциации импортеров плодоовощной продукции Ирины Нориной, на которые ссылается РБК, контрагенты предупредили российских импортеров о возможных перебоях в поставках. Нестабильная обстановка в стране вызвала сбои в работе портов, проблемы с поставкой картона для упаковки срезанной продукции и поставку морских контейнеров под загрузку.

На текущий момент дефицита бананов в новосибирских магазинах не наблюдается. Дешевле всего тропическое лакомство (которое с равным успехом называют ягодой, травой или с точки зрения кулинарии — фруктом) сейчас можно купить в магазинах сети «Магнит» — 110 рублей за килограмм. В «Пятерочке» ценник за привычные бананы начинается от 140 рублей, а вот за бананы-мини просят уже 260 рублей за килограмм. Обладатель карты «Лента» может приобрести килограмм бананов за 199,9 рублей. Самые дороге бананы обнаружены в «Быстрономе» — здесь за килограмм придется отдать 224 рубля.

С ноября прошлого года цены существенно не изменились — корреспонденты Atas.Info покупали бананы за 140 рублей в «Ярче» и отдавали 160 рублей за килограмм в «Пятерочке». Но именно тогда цены резко подскочили из-за ослабления курса рубля и сложностей в логистике при морской транспортировке.

Не исключено, что скоро продавцы вновь перепишут ценники в сторону увеличения.

8 января в Эквадоре начались беспорядки после бунтов в нескольких тюрьмах, откуда сбежали лидеры крупнейших в стране преступных группировок. Президент Эквадора ввел режим чрезвычайной ситуации и внутреннего вооруженного конфликта на 60 дней. Армии поручили нейтрализовать членов уличных банд.

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