На «банановый» рынок в Новосибирске могут повлиять протесты в Эквадоре

На текущий момент дефицита бананов в новосибирских магазинах не наблюдается. Дешевле всего тропическое лакомство (которое с равным успехом называют ягодой, травой или с точки зрения кулинарии — фруктом) сейчас можно купить в магазинах сети «Магнит» — 110 рублей за килограмм. В «Пятерочке» ценник за привычные бананы начинается от 140 рублей, а вот за бананы-мини просят уже 260 рублей за килограмм. Обладатель карты «Лента» может приобрести килограмм бананов за 199,9 рублей. Самые дороге бананы обнаружены в «Быстрономе» — здесь за килограмм придется отдать 224 рубля.