Названы адреса шести купелей на Крещение в Новосибирске в 2024 году

В Новосибирске в 2024 году на Крещение будут доступны 6 купелей для жителей города. Об этом сообщил во время оперативного совещания главный руководитель МЧС по НСО, Виктор Орлов.

Купели будут расположены в четырех районах города. Одна из них будет находиться в микрорайоне «Затон» на улице Заобской, 97, а другая — в ЖК «Венеция» на улице Ясный берег, 3. В Октябрьском районе будет организована купель на протоке Оби около микрорайона «Европейский берег». Жители Советского района смогут окунуться в ледяной воде на пляже «Бумеран» в парке «У моря Обского». В Заельцовском районе будет доступна купель на озере «Жемчужина Сибири» в районе Стрижей. Также можно будет искупаться на озере «Спартак» в районе Красных Зорь, недалеко от ЖК «Снегири». Открытие дополнительных купелей будет согласовано с МЧС. Полный список крещенских купелей опубликован на официальном сайте администрации Новосибирска. Всего в регионе будут доступны 30 купелей. Тридцать купелей откроют на Крещение 2024 в Новосибирской области Узнать подробнее Читайте также: Холодовой шок и риск паралича - врач физиотерапевт назвала опасности купания в купели