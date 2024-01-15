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Published Сегодня, 06:35

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В городе будут работать шесть купелей

Названы адреса шести купелей на Крещение в Новосибирске в 2024 году

15 января 2024, 06:35
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
В городе будут работать шесть купелей
В Новосибирске в 2024 году на Крещение будут доступны 6 купелей для жителей города. Об этом сообщил во время оперативного совещания главный руководитель МЧС по НСО, Виктор Орлов.

Купели будут расположены в четырех районах города. Одна из них будет находиться в микрорайоне «Затон» на улице Заобской, 97, а другая — в ЖК «Венеция» на улице Ясный берег, 3.

В Октябрьском районе будет организована купель на протоке Оби около микрорайона «Европейский берег».

Жители Советского района смогут окунуться в ледяной воде на пляже «Бумеран» в парке «У моря Обского».

В Заельцовском районе будет доступна купель на озере «Жемчужина Сибири» в районе Стрижей.

Также можно будет искупаться на озере «Спартак» в районе Красных Зорь, недалеко от ЖК «Снегири».

Открытие дополнительных купелей будет согласовано с МЧС. Полный список крещенских купелей опубликован на официальном сайте администрации Новосибирска. Всего в регионе будут доступны 30 купелей.

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#Новосибирск#МЧС#Эмилия Губарева#Крещение#Купели#Крещение 2024 в Новосибирске: купели и традиции#Прорубь#Затон
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