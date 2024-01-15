Названы адреса шести купелей на Крещение в Новосибирске в 2024 году

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Купели будут расположены в четырех районах города. Одна из них будет находиться в микрорайоне «Затон» на улице Заобской, 97, а другая — в ЖК «Венеция» на улице Ясный берег, 3.
В Октябрьском районе будет организована купель на протоке Оби около микрорайона «Европейский берег».
Жители Советского района смогут окунуться в ледяной воде на пляже «Бумеран» в парке «У моря Обского».
В Заельцовском районе будет доступна купель на озере «Жемчужина Сибири» в районе Стрижей.
Также можно будет искупаться на озере «Спартак» в районе Красных Зорь, недалеко от ЖК «Снегири».
Открытие дополнительных купелей будет согласовано с МЧС. Полный список крещенских купелей опубликован на официальном сайте администрации Новосибирска. Всего в регионе будут доступны 30 купелей.