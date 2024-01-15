Новосибирская область лидирует в Сибири по выполнению национальных проектов

Главы муниципалитетов хорошо знают − уже в 2023 году мы перераспределяли средства с тех территорий, где не выполняли работы в установленные сроки, на те территории, которые работали с опережением. Мало того, мы не будем возобновлять финансирование программ до тех пор, пока не будут «подтянуты» долги. В этом году будет достойный объём финансирования, работы много, и мы больше не можем себе позволить ссылаться на внешние факторы и затягивать сроки реализации мероприятий», − подчеркнул Губернатор.



Новосибирская область − лидер среди регионов Сибирского федерального округа по объёмам финансирования национальных проектов как с точки зрения привлечения федеральных средств, так и по направлению своих региональных средств на реализацию проектов.



Национальный проект «Образование» − 5,9 млрд рублей, построены школы в Баганском районе и по улице Забалуева в Ленинском районе Новосибирска. Завершён первый этап школы по улице Крылова.



Национальный проект «Жильё и городская среда» − без малого 5 млрд рублей, достигнут исторический рекорд по введению более 3 миллионов квадратных метров жилья. По итогам 2023 года 2880 граждан расселено из непригодного для проживания жилищного фонда. Введены в эксплуатацию три объекта системы водоочистки, водозабора, водоснабжения, а также школа по улице Большевистской на 825 мест.



По нацпроекту «Здравоохранение» привлечено более 9 млрд рублей, завершено строительство 27 ФАПов, открыты три новых центра амбулаторной онкологической помощи, завершено строительство поликлиники в Довольном, амбулаторий в сёлах Каменка и Новолуговое.



Нацпроект «Демография» − 4,4 млрд рублей, построен детский сад по улице Гребенщикова, получен акт ввода новой ледовой арены. Завершены строительно-монтажные работы при реконструкция бассейна по улице Воинской.



Проект «Безопасные качественные дороги» − один из самых больших объёмов финансирования, почти 12 млрд рублей. Отремонтировано 120 объектов общей протяженностью 396 километров, а также более 1000 погонных метров мостов и путепроводов. Установлено 60 комплексов фиксации.



Самые капиталоёмкие нацпроекты на 2024 год − «Безопасные качественные дороги» (почти 13 миллиардов рублей), «Здравоохранение» (более 11 млрд) и «Образование» (почти 9 млрд рублей).