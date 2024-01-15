Новосибирского садиста накажут за насилие над шотландским вислоухим котом

Вопиющий инцидент произошел в сентябре прошлого года. По версии следствия, новосибирец поссорился с супругой и решил вымести злобу на шотландском вислоухом коте. Сначала он пнул его, а затем бросил в забор на улице. Несчастное животное не вынесло побоев и скончалось через несколько дней.