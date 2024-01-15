Новосибирского садиста накажут за насилие над шотландским вислоухим котом

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Вопиющий инцидент произошел в сентябре прошлого года. По версии следствия, новосибирец поссорился с супругой и решил вымести злобу на шотландском вислоухом коте. Сначала он пнул его, а затем бросил в забор на улице. Несчастное животное не вынесло побоев и скончалось через несколько дней.
«Прокурор Здвинского района Новосибирской области направил в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным)», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.
Теперь садисту грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что в Новосибирске возбудили уголовное дело из-за гибели собаки-поводыря.