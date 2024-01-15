Новосибирцы реже жаловались на невывоз мусора в новогодние праздники

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
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Updated Сегодня, 02:39
По информации правительства Новосибирской области, оператор по вывозу отходов работал в усиленном режиме в течение январских каникул. Более 300 единиц техники задействовали ежедневно для вывоза мусора.
Для оперативного решения возникающих проблем была организована горячая линия, а также дежурство ответственных лиц. За время работы горячей линии удалось устранить семь неполадок, на которые жители обращали внимание.
Результаты работы в этом году были лучше, чем в предыдущие годы во время новогодних праздников. При этом сами новосибирцы даже не жаловались в соцсетях на невывоз мусора, как это было в предыдущий период. А вот жалобы поступали на невывоз снега — ситуация была действительно плачевная как в городе, так и в небольших городах и селах области.