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Мусор вывозили нормально

Новосибирцы реже жаловались на невывоз мусора в новогодние праздники

15 января 2024, 02:37
Фото: Midjourney
Мусор вывозили нормально
Жители Новосибирска все реже обращались с жалобами на проблемы с вывозом мусора во время новогодних праздников.

По информации правительства Новосибирской области, оператор по вывозу отходов работал в усиленном режиме в течение январских каникул. Более 300 единиц техники задействовали ежедневно для вывоза мусора.

Для оперативного решения возникающих проблем была организована горячая линия, а также дежурство ответственных лиц. За время работы горячей линии удалось устранить семь неполадок, на которые жители обращали внимание.

Результаты работы в этом году были лучше, чем в предыдущие годы во время новогодних праздников. При этом сами новосибирцы даже не жаловались в соцсетях на невывоз мусора, как это было в предыдущий период. А вот жалобы поступали на невывоз снега — ситуация была действительно плачевная как в городе, так и в небольших городах и селах области.

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#Новосибирск#Мусор#Каникулы#Эмилия Губарева#Жалобы
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