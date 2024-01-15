Новосибирцы реже жаловались на невывоз мусора в новогодние праздники

Результаты работы в этом году были лучше, чем в предыдущие годы во время новогодних праздников. При этом сами новосибирцы даже не жаловались в соцсетях на невывоз мусора, как это было в предыдущий период. А вот жалобы поступали на невывоз снега — ситуация была действительно плачевная как в городе, так и в небольших городах и селах области.